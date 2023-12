Le navigateur hyper-personnalisable Arc est désormais en version bêta sur Windows

Les invitations ont commencé à être envoyées aux utilisateurs Windows se trouvant sur la liste d'attente.

Tl;dr Arc, navigateur Internet auparavant seulement sur Mac, arrive sur Windows.

La version Windows est toujours en phase de bêta, avec des fonctionnalités manquantes à venir.

Conçu pour offrir une expérience en ligne plus organisée et plus sereine.

Parmi les fonctionnalités distinctives: l’archivage des onglets et la personnalisation des sites Web.

Arrivée d’Arc sur Windows : une navigation plus sereine en perspective

Issu de la manufacture de The Browser Company, Arc, le navigateur internet autrefois exclusif au Mac, a récemment annoncé son arrivée sur Windows. Cette décision fait écho aux multiples demandes formulées par des utilisateurs de Windows, désireux de tenter l’expérience Arc.

Une phase de test prometteuse

La version Windows d’Arc est actuellement en phase de test. Les premières invitations pour la bêta ont déjà commencé à être déployées. Néanmoins, selon les informations fournies par The Browser Company, la version Windows pourrait ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités phares présentes sur Mac, bien que certaines soient en cours de portage. Elles seront mises à jour au fur et à mesure de l’évolution du produit.

It starts today. The first Arc on Windows beta invites are out – and yours is coming soon. 💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh — The Browser Company (@browsercompany) December 11, 2023

Une approche axée sur la sérénité et l’organisation en ligne

Arc est présenté par The Browser Company comme une manière bien plus plaisante et sereine d’utiliser internet. Le but ? Proposer une expérience plus propre, plus calme, qui aide les utilisateurs à mieux organiser leur temps en ligne. “Avec Arc, vous disposez toujours d’un espace de travail frais et ordonné.”

Parmi les fonctionnalités qui distinguent Arc des autres navigateurs comme Safari, Chrome et Microsoft Edge se trouvent, entre autres, la personnalisation des sites internet et la mise en place d’une barre latérale accueillant onglets et favoris.

Un outil tourné vers l’avenir

Les utilisateurs patients de Windows pourront enfin savourer Arc. Il ne reste plus qu’à être sélectionné sur la liste d’attente.