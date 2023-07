Le navigateur web Arc est disponible pour tous les utilisateurs Mac. Une version Windows devrait arriver bientôt.

Si vous avez un jour eu envie de personnaliser les sites web que vous visitez, sachez que vous avez désormais une solution pour le faire. The Browser Company vient en effet de publier la version 1.0 de son navigateur Arc pour Mac. Exit la liste d’attente. Cette première version stable majeure introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont apparues ces dernières semaines, parmi lesquelles une barre d’outils optionnelle, un “centre de contrôle” pour les sites et la prise en charge du picture-in-picture pour les appels vidéo Google Meet. Cette version devrait aussi être moins lourde et plus rapide.

Comme depuis ses débuts, Arc repense certains des fondamentaux des navigateurs web. Vous pouvez notamment personnaliser tout l’aspect et la mise en page d’un site web en utilisant des Boosts qui vous permettent de changer les couleurs, remplacer les polices et même faire “disparaître” les sections que vous ne voulez pas voir. Bien que cela ne fonctionne pas à la perfection sur tous les sites, vous pouvez partager la majorité de vos modifications avec les autres utilisateurs. Il est aussi possible de coder des scripts pour créer des Boosts, mais ce n’est pas très difficile.

Les onglets sont toujours présents. Ceci étant dit, il s’agit principalement d’organiser sa navigation autour d’espaces virtuels – des groupes d’onglets -, ce qui aide à vous concentrer. Un espace pour le travail, un autre pour les media sociaux, etc. Vous pouvez aussi épingler les sites que vous visitez fréquemment et il y a une barre de commande pour les utilisateurs qui voudraient aller plus vite avec des raccourcis.

Une version Windows devrait arriver bientôt

Une version Windows de Arc arrivera “bientôt”, selon l’entreprise. Ce navigateur ne viendra très probablement pas supplanter Chrome, Edge ou Safari si vous êtes fan de l’un ou l’autre de ces géants. Après tout, ceux-ci permettent de réaliser les tâches les plus communes de manière très efficace et leurs interfaces familières conviennent à la plupart des utilisateurs. Cependant, Arc pourrait bien être votre option de prédilection si vous souhaitez refaçonner le web à votre convenance. À tester !