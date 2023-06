Google Meet améliore son expérience du picture-in-picture. Une mise à jour mineure, mais extrêmement efficace.

Google Meet, la réponse du géant américain à Zoom et Microsoft Teams, s’offre aujourd’hui une mise à jour très intéressante. Cette dernière vient en effet rendre le mode picture-in-picture (PiP) bien plus utile et pratique au quotidien. Plus précisément, avec l’introduction d’un ensemble de jeux de contrôles, il est bien plus facile de faire du multitâche pendant un appel tout en restant présent et en participant dans les conférences vidéo. C’est tout du moins ce qu’annonce un post sur le blog Google Workspace Update.

Toujours selon la firme de Mountain View, avec la fenêtre picture-in-picture ouverte, il y a désormais un nouveau bouton permettant de “lever la main”, utiliser le PiP tout en étant dans une conférence, activer ou désactiver les sous-titres, redimensionner la vue picture-in-picture de manière plus efficace et d’accéder à des dispositions flexibles. Google montre exactement comme tout ceci fonctionne avec un GIF animé dans son post : un utilisateur écrit un email en continuant de voir ses collègues et en restant bien présent dans l’appel vidéo. Et si vous avez besoin de vous faire entendre, vous pouvez toujours lever la main et accéder aux autres contrôles.

Tout ceci représente un grand changement par rapport à la version précédente, qui n’offrait que des options très limitées de redimensionnement, avec un ratio figé. Par ailleurs, les contrôles proposés jusqu’alors ne vous permettaient que de quitter la réunion ou activer et désactiver la caméra et le microphone. Si cette version peut sembler plutôt mineure, elle vient rendre l’app bien plus utile au quotidien, du point de vue pur de la productivité. Mais cela vous permet aussi de jouer à votre jeu du moment sans vous faire remarquer.

Cette nouvelle mise à jour est disponible dès à présent pour Google Meet sur le navigateur Chrome, elle arrivera dans les prochaines semaines plus globalement. Google propose aussi toutes les instructions pour en profiter pleinement.