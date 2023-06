Google Pixel Watch : l'arrière de la montre se détache chez certains utilisateurs. Un problème dont l'ampleur reste inconnue, pour le moment.

Un an après avoir racheté Fitbit, en janvier 2021, Google se décidait enfin à se lancer sur le marché des smartwatches, en 2022, en proposant son tout premier modèle, la Google Pixel Watch. Cette montre connectée avait été dévoilée aux côtés de la gamme de smartphones Pixel 7 en octobre de l’année dernière et les critiques furent globalement positives. La Pixel Watch est vantée pour son excellent design, son logiciel stable et son très bon hardware. Bien que tout cela reste valable aujourd’hui, certains exemplaires sont avoir des soucis de fabrication.

Selon Android Police, plusieurs Google Pixel Watch ont eu des problèmes avec leur plaque arrière. Celle-ci se détache sans raison particulière et finit par tomber. Ces derniers mois, les témoignages d’utilisateurs impactés se sont multipliés, nombre d’entre eux se plaignant de cela sur Reddit. Android Police explique que le problème n’est pas suffisamment important pour que la firme de Mountain View procède à un rappel, mais il semble en tous les cas que les cas se multiplient.

Bien que la majorité des utilisateurs concernés précisent que la plaque arrière s’est désolidarisée alors qu’ils tentaient de retirer la Pixel Watch de son palet de recharge, d’autres semblent plutôt penser que le souci serait causé par la transpiration. Quoi qu’il en soit, le coupable est ici clairement la colle qui maintient le panneau arrière de la montre avec le reste du châssis.

Thanks to my excessive sweating (I believe) the glue on the back of my pixel watch dissolved and the back has popped off. pic.twitter.com/ltUQauXC4I

— SuperSanusi (@supersanusi) May 30, 2023