La prochaine puce Tensor des Google Pixel 8 en fuite. Sur le papier, la promesse est importante.

Google devrait lancer sa gamme de smartphones Pixel 8 cet automne, mais des leaks viennent aujourd’hui divulguer une grande partie des spécifications principales. En effet, certains détails de la prochaine génération de puce Tensor, baptisée Tensor G3 et destinée à la prochaine génération de smartphones et tablettes Pixel, ont fuité. Selon un article d’Android Authority, d’après des sources internes chez Google, cette puce Tensor G3 offrirait des changements importants par rapport à son prédécesseur.

La prochaine puce Tensor des Google Pixel 8 en fuite

La troisième génération de SoC Tensor disposerait d’un design à neuf cœurs (1 + 4 + 4), contre “seulement” huit (2 + 2 + 4) pour la génération actuelle. Là où la Tensor G2 adoptait un design triple cluster avec deux cœurs principaux Cortex X1, deux cœurs hautes performances et quatre cœurs d’efficience, la Tensor G3 modifierait la recette et la répartition entre les Cortex-X et Cortex-A.

Il y aurait tout d’abord un seul cœur Arm Cortex-X3, cadencé à 3 GHz, sur une architecture Arm v9. Ceci devrait permettre d’améliorer nettement les performances. Sans surprise, tous les cœurs sont améliorés. Nous n’avons pas encore les scores des benchmarks, mais il semblerait que les performances en multicœurs de la Tensor G3 devraient être bien meilleures que la Tensor G2.

Android Authority précise aussi que les tâches demandeuses en ressources seront gérées, sur la Tensor G3, par un cluster de quatre cœurs Cortex A715 avec une fréquence de 2,45 GHz. C’est une grosse amélioration par rapport aux deux cœurs Cortex-A78 de la Tensor G2, tant en termes de puissance brute – désormais doublée – que de fréquence d’horloge.

Sur le papier, la promesse est importante

Les cœurs d’efficience restent au nombre de quatre, mais les anciens cœurs Cortex-A55 ont été remplacés par des Cortex-A510. Les nouveaux cœurs d’entrée de gamme d’ARM bénéficient aussi d’une vitesse améliorée, passant de 1,8 GHz à 2,15 GHz. Google améliore aussi sa copie en ce qui concerne les graphismes.

La prochaine puce Tensor devrait disposer d’une puce Mali-G715, laquelle embarque pas moins de 10 cœurs GPU à 890 MHz. L’encodage et le décodage vidéo progressent aussi grandement (8K à 30 fps et 4K à 60 fps), tout ceci, une fois encore, grâce à l’introduction de puces Tensor G3 dans les Pixel 8.

Les puces Tensor de Google, bien que proposant des performances tout à fait intéressantes sur ses smartphones Pixel, sont encore plutôt à la traîne face aux puces Snapdragon de Qualcomm et à la série A d’Apple pour ses iPhone. Il sera intéressant de voir si la puce Tensor G3 peut enfin permettre aux Pixel 8 de faire jeu égal avec les produits les plus populaires de Samsung et Apple.