Google Meet permet désormais les appels vidéo en 1080p. Un déploiement très progressif réservé dans un premier temps aux utilisateurs payants.

Google Meet a initié le déploiement de la prise en charge de la résolution 1080p pour donner à ses utilisateurs une image plus nette pendant leurs appels vidéo. Cette mise à jour remet à niveau la firme de Mountain View avec ses concurrents, notamment Zoom et Microsoft Teams, qui offre déjà les appels en Full HD. Jusqu’à présent, la qualité la plus élevée disponible sur le service du géant américain pendant les appels vidéo était 720p.

Google Meet permet désormais les appels vidéo en 1080p

La mise à jour en question est cependant pourtant assez limitée. En effet, le 1080p ne concerne actuellement que la version web, il faut une caméra compatible 1080p – évidemment – et n’est accessible qu’aux appels entre deux participants seulement. De plus, seuls les utilisateurs des versions payantes de Google Meet peuvent en profiter, comme via Google Workspace Business Standard ou Plus et Enterprise Starter, Standard, Plus et Essentiel. Les abonnés Google One, eux, peuvent aussi avoir accès à cette résolution plus élevée s’ils ont au moins 2 To de stockage sur leur appareil.

Un déploiement très progressif réservé dans un premier temps aux utilisateurs payants

Les utilisateurs concernés devront aussi augmenter leur résolution sur Google Meet manuellement, dans la mesure où le 1080p n’est pas activé par défaut. La procédure est plutôt simple : lorsque vous vous connectez sur un nouvel appel vidéo Google Meet, une fenêtre apparaîtra depuis le bouton changement (avec les trois petits points) indiquant “Laisser les gens vous voir en Full HD”, ainsi que d’autres informations concernant cette mise à jour. Vous pouvez alors choisir de l’activer ou de simplement fermer la notification. Quel que soit votre choix, vous pouvez changer la résolution quand vous le souhaitez en cliquant sur ce bouton, puis sur Paramètres, Vidéo et enfin en choisissant la résolution dans les options du menu déroulant.

L’option pour des appels vidéo en résolution plus élevée fait suite à d’autres mises à jour récentes de Google Meet, apportant notamment les réactions via emoji ou les transcriptions automatiques.

Google Meet va accélérer le déploiement de la résolution 1080p dans les deux prochaines semaines pour les utilisateurs en lancement rapide et d’ici au 19 mai prochain pour les utilisateurs en lancement planifié.