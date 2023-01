Les réactions via emoji arrivent enfin dans Google Meet

Les réactions emoji arrivent enfin dans Google Meet. Certains devront cependant encore patienter quelque temps.

Il y a longtemps, très longtemps, en février 2021 pour être exact, Google avait annoncé qu’il ajoutait les réactions emoji à Google Meet. La fonctionnalité arrive enfin, mais pas partout et pas tout de suite, évidemment. Dans un post de blog publié il y a peu, la firme de Mountain View déclare que la fonction est déployée sur le web et sur iOS. Sur Android, ce sera pour “bientôt”.

Pour être plus précis, le déploiement complet a démarré le 11 janvier pour les utilisateurs possédant un compte Google personnel. Il démarrera le 16 ou le 23 janvier selon que votre Google Workspace, soit sur la liste des Rapide Release ou Scheduled Release.

Dans tous les cas, quand vous y aurez droit, vous verrez un nouveau menu dans la barre de menu en bas de l’écran avec une icône emoji. Une fois que vous avez choisi et cliqué/tapoté sur un emoji, celui s’affichera sur le côté gauche de l’écran.

Si cette fonctionnalité peut sembler vraiment mineure, elle est à la vérité très utile. Si vous utilisez assez régulièrement Google Meet, il vous est probablement déjà arrivé de vouloir exprimer votre accord, ou votre désaccord ou autre, pendant une réunion Google Meet sans interrompre celui ou celle qui parle avec votre voix ou un message texte.

En même temps que l’annonce de l’arrivée de réactions emoji, la firme de Mountain View a aussi modifié la manière dont les utilisateurs démarrent une conversation de groupe dans Google Chat. L’option “Démarrer une conversation de groupe” disparaît. À la place, il faut simplement créer une conversation avec plus d’un destinataire en cliquant sur “Nouvelle conversation”, en saisissant leurs noms et en les sélectionnant comme participants. Simple, certes, mais bien plus efficace et fluide comme procédé.