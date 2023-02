Easy’s Waltz, le premier film de Nic Pizzolatto (True Detective)

Un drame indépendant dans un Las Vegas contemporain.

Décrit comme la rencontre entre Swingers et A Star Is Born, Easy’s Waltz suit un comédien-crooner malchanceux qui évolue à Las Vegas dans un contexte moderne avec des personnalités de la vieille école. En plus d’être le réalisateur du film, Nic Pizzolatto est également en charge du scénario avec Margot Hand (Passing, Brittany Runs a Marathon, Meadowland), qui occupe également le poste de productrice.

EXCLUSIVE: Nic Pizzolatto has found his first feature film directing gig as the ‘True Detective’ creator is set to direct indie drama ‘Easy’s Waltz.’ Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Al Pacino and Simon Rex will star with Pizzolatto penning the script https://t.co/fsh7Uq6Pyl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 24, 2023

Un casting de haute volée pour Easy’s Waltz

L’acteur américain Vince Vaughn incarnera le crooner et comédien en difficulté qui tente de se frayer un chemin dans le champ de mines du Las Vegas moderne avec d’autres artistes qui fréquentent le Strip depuis des décennies. Michelle Monaghan, Al Pacino et Simon Rex complètent le casting d’Easy’s Waltz. Vince Vaughn et Michelle Monaghan se retrouvent sur Easy’s Waltz après avoir récemment terminé la première saison de la série dramatique Bad Monkey du créateur de Ted Lasso, Bill Lawrence, pour la plateforme de streaming Apple TV+. Al Pacino vient de terminer le tournage de Knox Go Away, réalisé par Michael Keaton, et est récemment apparu sur le grand écran dans House of Gucci de Ridley Scott. Simon Rex a lui terminer Red Rocket, qui lui a valu un Indie Spirit Award.