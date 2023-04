Ces apps peu connues que tout le monde devrait installer sur un nouveau PC Windows

Réinstaller un PC Windows est un processus assez long et fastidieux, surtout quand il faut réinstaller les applications. Voici une liste d'apps peu connues, mais incontournables.

Acheter un nouveau PC Windows permet de faire table rase du passé, de se débarrasser de toutes ces années à installer tout un tas d’apps qui n’ont quasiment pas servi. Vous avez probablement une liste d’apps que vous réinstallerez par défaut, évidemment. Mais si vous vous contentez de ce que vous connaissez, vous passez probablement à côté de quelques vraies pépites. En voici certaines à télécharger absolument.

Tout d’abord, les essentielles

Certaines apps sont absolument vitales. Les voici :

Firefox : si Chrome et ses dérivés ont colonisé l’Internet, Firefox propose un parfait équilibre entre nouvelles fonctionnalités, respect de la vidéo privée et performances. Installez aussi ces extensions et vous êtes paré(e).

VLC Media Player : si vous regardez des vidéos sur votre PC, il vous faut VLC, capable de tout lire.

7-Zip : l’app parfait pour compresser et décompresser des fichiers. Gratuite et supporte les formats les plus courants (zip, rar et 7z).

SumatraPDF : un lecteur PDF léger et rapide.

IrfanView : pour l’aperçu de toutes vos images, avec possibilité de traiter par lot.

PatchMyPC

PatchMyPC est un must-have. L’app vous montre une liste d’applications utiles et vous laisse choisir celles que vous voulez avoir. Une fois la sélection faite, un clic et PatchMyPC les installe toutes, en arrière-plan. PatchMyPC gère même automatiquement les mises à jour des apps installées par ses soins.

Microsoft PowerToys

PowerToys est un ensemble d’outils qui ajoutent des fonctionnalités avancées à votre PC – gestion de fenêtres, localisation du curseur très rapidement, recherche à la Spotlight, etc. -. Prenez le temps d’appréhender la bête.

Portmaster

Portmaster est une app firewall permettant de gérer finement les ports de votre machine. Elle vous montre une liste d’apps qui communiquent avec l’extérieur et vous permet de les en empêcher. Si certaines communications sont vitales, d’autres sont totalement inutiles. L’app permet aussi de choisir facilement vos services DNS.

Everything

Everything est une app gratuite qui accélère la recherche sur Windows en indexant les noms de tous vos fichiers pour proposer des résultats très rapidement.

ShareX

Si Microsoft a fait de gros efforts autour des captures d’écran, les outils natifs existants sont loint de ShareX. Outre son interface assez désuète, l’app fonctionne très bien et est hautement personnalisable. Il est aussi possible d’enregistrer des vidéos, de capturer des GIT ou même des screenshots déroulants.

MusicBee

Si vous avez une bibliothèque de musique, vous devriez tester MusicBee. C’est l’outil parfait pour gérer sa propre collection. L’app est très rapide pour intégrer de grosses bibliothèques.

Calibre

Calibre est la meilleure app pour les bibliophiles, et notamment celles et ceux qui ont une liseuse électronique. Elle permet de gérer une bibliothèque d’ebooks et de les convertir aux bons formats pour les liseuses du marché. Fonctionne très bien avec les Kindle.

Obsidian

Si vous cherchez une app pour prendre des notes sur Windows, essayez Obsidian. L’app est très complète, prend en charge le Markdown et peut tout à fait servir pour la tenue d’un journal intime.

Bitwarden

Tout le monde devrait utiliser un gestionnaire de mots de passe. Bitwarden est la meilleure option gratuite pour la plupart des utilisateurs. Son offre gratuite propose tout ce qu’il faut, tout en étant disponible sur toutes les plateformes populaires.

FXSound

FXSound est une très bonne app d’égaliseur et de contrôle du son. Avec énormément de configurations toutes faites.

Ventoy

Tout le monde devrait avoir une clef USB bootable prête à l’emploi, on ne sait jamais quand on en aura besoin. Ventoy est une app parfaite pour cela dans la mesure où elle ne vous demande de formater le disque USB qu’une seule fois. De là, vous pourrez copier autant d’images disque (ISO) que vous le voulez et vous pourrez démarrer sur l’un ou l’autre à loisir.