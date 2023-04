Pourquoi utiliser Obsidian comme app pour votre journal intime

Obsidian est une app de prise de notes comme il en existe tant. Mais celle-ci est gratuite et facilite grandement la tenue d'un journal intime.

Il n’est pas difficile de trouver une app conçue pour servir de journal intime. Ce qui peut être difficile, par contre, c’est de trouver la meilleure pour vous. Et pire encore, la plupart cachent leurs fonctionnalités intéressantes derrière un abonnement et stockent eux-mêmes vos notes. Ce qui rend plus délicat le changement d’app à l’avenir. Il existe pourtant une option gratuite très réussie, et qui vous laisse le contrôle de vos contenus, c’est Obsidian.

Obsidian est une app de prise de notes minimaliste, rapide et gratuite, qui tente d’exister face aux mastodontes que sont Notion, Evernote ou encore l’app Apple Notes.

Mais avec Obsidian, vous gardez vos propres contenus. Plutôt que d’envoyer vos notes sur un service qui peut changer ses offres à tout instant, vous choisissez où les stocker dans de simples fichiers texte. Ce peut être sur votre ordinateur, si vous y passez la majorité du temps, ou dans un service de stockage cloud comme iCloud Drive ou OneDrive. Mieux encore, lorsque vous gérez votre propre stockage, toutes les fonctionnalités sont gratuites. Si vous voulez synchroniser le contenu, il vous en coûtera 8 $ par mois.

En parlant de fonctionnalités, certaines sont vraiment épatantes. La principale étant peut-être la manière de lier une note à une autre, comme avec des hyperliens dans des pages web. Les notes peuvent être stockées dans n’importe quel dossier, mais peuvent être liées via de simples liens hypertextes. Commencez par lier vos notes et l’app vous proposera même une carte visuelle de toutes vos notes. Les plugins sont aussi de la partie, pour aller plus loin, notamment sur l’aspect social.

Obsidian est puissante et peut être complexe à appréhender. Cependant, vous pouvez laisser tout cela de côté et vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir la prise de notes à proprement parler.

Si vous débarquez tout juste sur Obsidian, prenez votre temps, vous finirez par prendre en main les principales fonctionnalités. Une fois l’app installée, créez votre Coffre Obsidian dans iCloud Drive ou OneDrive. Ensuite, créez une structure de dossier dans la barre latérale et cliquez sur le bouton Note Quotidienne depuis le panneau latéral (une icône en forme de calendrier). Vous pouvez aussi démarrer une Note Quotidienne en cherchant dans la Palette de Commande (Cmd/Ctrl + P).

Obsidian va alors créer instantanément une nouvelle note dans le dossier courant avec la date du jour en titre. Là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. L’app prend en charge le Markdown, et vous pouvez utiliser les raccourcis clavier traditionnels pour le formatage. La note peut aussi accueillir des images, liens, tableaux et même des listes d’éléments à cocher, si vous voulez l’utiliser pour organiser votre journée.

Une fois habitué(e) à Obsidian, allez faire un tour dans les plugins communautaires. Vous les trouverez dans Paramètres > Plugins communautaires. Là, vous pouvez rechercher des plugins en lien avec l’écriture quotidienne ou la gestion de tâche. Obsidian Memos, par exemple, pourrait vous intéresser.