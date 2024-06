Cette astuce active la fonctionnalité IA Recall de Windows sur les PC non pris en charge

Grâce à Recall, retrouve n'importe quel contenu consulté précédemment sur ton PC. Cet outil est-il devenu incontournable pour toi ?

Lors de l’événement Copilot AI et Surface, Microsoft a levé le voile sur Recall, un outil de deep learning conçu pour vous aider à retrouver n’importe quel élément sur votre PC. Cette fonctionnalité, rappelle Microsoft, est exclusivement disponible sur les PC Copilot+ récemment lancés et à venir.

Bien que la compatibilité de Recall soit limitée, un certain Albacore – qui a préféré rester anonyme – a conçu une application console Windows nommée Amperage. Publiée sur Github, celle-ci permet d’exécuter Recall sur des ordinateurs plus anciens, qui ne sont normalement pas compatibles avec cette fonctionnalité.

Il convient cependant de mentionner que l’ancienne version de l’outil Amperage ne peut activer Recall que sur des ordinateurs équipés de SoCs basés sur Arm64, c’est-à-dire propulsés par un chipset Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ ou Ampere. De plus, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent de la version 24H2 build 26100.712 de Windows 11.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight

Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024