Un accord symbolique pour Microsoft dans la course au climat

Microsoft signe un gros accord avec l’Indien Alt Carbon pour retirer du CO2. Derrière ce deal, un marché encore minuscule mais très convoité.

En bref Microsoft signe avec Alt Carbon un accord d’achat de près de 37.000 tonnes de crédits carbone, son premier contrat de ce type en Asie pour une technologie d’élimination du CO₂.

Le projet repose sur l’“enhanced rock weathering” en Inde, une méthode encore rare mais encadrée par une forte exigence de vérification et de suivi scientifique imposée par Microsoft.

L’accord met en lumière la montée en puissance de l’Inde et des acteurs du Sud global dans un marché du carbone encore jeune, où la capacité à livrer des crédits vérifiés devient décisive.

Le vrai sujet, ce n’est pas seulement un contrat de plus signé par Microsoft. C’est le fait qu’en retrait du carbone, les crédits vraiment vérifiés restent rares, et que le moindre projet capable de livrer à l’échelle attire tout le monde. Résultat, quand un géant bouge, le marché regarde.

Pourquoi ce contrat compte plus que son volume ?

Microsoft va acheter à Alt Carbon près de 36.920 tonnes de crédits d’élimination de CO2 sur trois ans, avec des livraisons prévues d’ici 2029 depuis le Darjeeling Revival Project, dans l’est de l’Inde. Le groupe garde aussi une option pour acheter davantage si la jeune pousse atteint ses jalons de livraison et de vérification.

Ce n’est pas un détail. Pour Microsoft, c’est le premier accord de ce type en Asie autour de l’enhanced rock weathering, cette technique qui accélère l’altération naturelle des roches pour piéger du carbone. Et ça tombe après des infos disant que l’entreprise avait mis en pause une partie de ses achats de crédits carbone. Microsoft a rejeté cette lecture et assure rester aligné sur ses objectifs climat, tout en ajustant sa stratégie. Clairement, ce deal sert aussi de réponse.

Alt Carbon joue la carte du concret, pas du pitch deck

Fondée en 2023 à Bengaluru, Alt Carbon déploie du basalte issu des Rajmahal Traps sur des terres agricoles du Bengale-Occidental. La roche réagit ensuite avec l’eau de pluie et le CO2 atmosphérique pour former des bicarbonates stables. Sur le papier, pas mal de startups racontent ça. Sur le terrain, beaucoup moins.

Les discussions avec Microsoft ont commencé début 2025 et ont pris plus d’un an, entre revue scientifique, due diligence et négociation contractuelle. Sparsh Agarwal, cofondateur et président d’Alt Carbon, explique que Microsoft a exigé plus que les standards du registre, avec davantage de partage de données et des protocoles élargis de quantification carbone.

Et Alt Carbon avait intérêt à être prêt. La société dit avoir déjà émis près de 10 000 crédits via cette méthode, ce qui en ferait le plus gros volume mondial sur ce segment, et elle vise encore 15 000 crédits d’ici la fin de l’année. Elle opère aussi un second projet dans le nord du Bengale, travaille désormais avec plus de 35 000 agriculteurs sur environ 80 000 acres, et a monté sa propre infra de MRV, avec des labos à Bengaluru et Darjeeling. Là, on sort du simple deck bien design.

L’Inde gagne du poids dans un marché encore très rare

Le contrat passera par Isometric, un registre qui a développé une méthodologie dédiée à cette approche. Mais l’autre info, c’est la place prise par les acteurs du Sud global. D’après Sparsh Agarwal, ils représentent désormais environ 26 % des émissions de crédits d’élimination, contre à peine 2% en 2022.

Il résume le problème du moment ainsi : « Il y a beaucoup de fournisseurs, mais très peu de livraisons vérifiées ». Et quand une boîte prouve qu’elle peut livrer, tout le monde veut sa part. C’est exactement ce qui se joue ici.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier mouvement indien de Microsoft. En janvier, le groupe avait déjà signé avec l’autre startup locale Varaha pour plus de 100.000 tonnes sur trois ans via le biochar. Dans le portefeuille clients d’Alt Carbon, on trouve aussi Frontier et NextGen, avec derrière des noms comme Google, Stripe, Shopify, UBS, Swiss Re ou Boston Consulting Group. Et Alt Carbon veut multiplier par cinq sa surface déployée sur quatre à cinq ans. Le marché est encore petit, mais il commence à choisir ses gagnants.