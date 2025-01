Microsoft renforce ses infrastructures pour l’intelligence artificielle

En misant sur l’IA et le cloud, Microsoft cherche à consolider sa position parmi les leaders du secteur.

Tl;dr Microsoft investit 80 milliards de dollars dans les data centers IA.

La firme de Redmond appelle à plus de soutien du gouvernement américain pour l’IA.

Microsoft prédit que l’IA créera plus d’opportunités qu’elle n’en supprimera.

Un investissement colossal dans l’IA

Microsoft a récemment dévoilé une partie de sa stratégie pour les quatre prochaines années. La société américaine a annoncé qu’elle allouera une somme colossale de 80 milliards de dollars à la construction de centres de données propulsés par l’intelligence artificielle en 2025. Ces investissements massifs visent à former et à déployer des modèles d’IA, ainsi qu’à alimenter ses applications basées sur le cloud.

Un appel au soutien de l’administration américaine

Microsoft a souligné que ce bond en avant technologique ne serait pas possible sans la mise en place de « nouveaux partenariats fondés sur des investissements d’infrastructure à grande échelle ». Dans cette optique, l’entreprise appelle l’administration Trump à élargir le soutien du gouvernement américain pour le développement de l’IA. Cela pourrait prendre la forme d’un financement accru pour la recherche à la National Science Foundation et dans les universités américaines.

Une vision optimiste de l’impact de l’IA sur l’économie

Microsoft a admis que l’IA « perturbera l’économie et supprimera certains emplois », mais reste convaincu que les nouvelles opportunités créées par l’IA l’emporteront sur les défis à venir. Pour l’entreprise, la clé réside dans la formation des Américains à l’utilisation de l’IA comme outil pour leurs emplois, à l’instar de l’utilisation actuelle des smartphones et des ordinateurs portables. Enfin, Microsoft a souligné que la promotion des exportations américaines d’IA constituera une priorité critique pour 2025.

Une course technologique avec la Chine

Il est à prévoir une course technologique entre les États-Unis et la Chine pour étendre leurs technologies à d’autres pays. Pour Microsoft, les États-Unis doivent élaborer une stratégie intelligente car cette course « sera remportée par le premier acteur le plus rapide ».