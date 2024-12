Fuite de la gamme Microsoft Surface 2025 : un nouveau modèle surprise dévoilé

Une révélation inattendue vient de fuiter concernant la gamme Microsoft Surface prévue pour 2025 : une toute nouvelle version surprise fait son apparition.

Tl;dr 2024 a été une bonne année pour le matériel Microsoft Surface.

Microsoft prévoit de nouveaux produits Surface pour 2025.

Les futurs modèles pourraient intégrer des fonctionnalités améliorées et de nouvelles variantes.

Un aperçu de l’avenir de Microsoft Surface

Après une année 2024 marquée par des avancées significatives pour le matériel Microsoft Surface, l’entreprise se prépare déjà à lancer de nouveaux produits pour 2025. Le Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7, salués respectivement comme « le meilleur Surface depuis des années » et « un véritable rival du MacBook Air », ont marqué les esprits grâce à leurs fonctionnalités Copilot+ axées sur l’IA.

Des nouveautés attendues en 2025

Selon les sources de Zac Bowden de Windows Central, Microsoft prépare non seulement les mises à jour annuelles habituelles du Surface Pro et du Surface Laptop, mais envisage également de lancer un nouveau Surface Laptop Studio et probablement un nouvel appareil de 11 pouces. Le modèle de 11 pouces, décrit par les sources de Bowden comme un « hybride Surface Go-sized Laptop Go utilisant des matériaux et des composants premium », reste le plus mystérieux.

Des spécifications encore incertaines

Pour l’instant, peu de détails ont filtré sur les spécifications de ces nouveaux appareils. Cependant, il semblerait que Microsoft envisage de réintroduire Intel dans la course avec les modèles 2025, après une année dominée par Qualcomm. Plus précisément, les deux appareils devraient être équipés de variantes Lunar Lake. Bien que les benchmarks Lunar Lake montrent une performance légèrement inférieure à celle de l’Apple M3 et du Snapdragon X de Qualcomm sur les tests mono et multi-cœurs, ils gèrent nettement mieux les tâches d’IA.

La date de sortie de ces nouveaux appareils reste incertaine. Selon Bowden, les nouveaux Surface Pro et Surface Laptop pourraient arriver dès le premier trimestre de 2025, tandis que les autres produits pourraient ne pas voir le jour avant l’automne. Espérons que ces nouveautés seront suffisamment convaincantes pour bouleverser notre liste des meilleurs ordinateurs portables à leur sortie.