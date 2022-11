Microsoft vendra les pièces détachées de ses Surface en 2023

Microsoft vendra des pièces détachées de ses produits Surface en 2023, un pas de plus dans le bon sens pour le droit à la réparation.

Microsoft n’a jamais été frileux en ce qui concerne l’amélioration de la réparabilité de ses appareils Surface et la firme de Redmond va bientôt proposer à la vente des pièces détachées. Dans un communiqué transmis à iFixit, le géant américain explique préparer une “disponibilité globale” de pièces pour les particuliers et les réparateurs indépendants dans le courant du premier semestre 2023 Des guides complets de réparation pour la Surface Pro 9 arriveront aussi avant la fin de cette année. Un réseau de réparation plus étendu arrivera par ailleurs en début d’année prochaine avec l’aide d’un “revendeur américain majeur”.

Microsoft vendra des pièces détachées de ses produits Surface en 2023

Ce point de vue sur la réparation se reflète dans les derniers designs en date de l’entreprise. Microsoft explique que la réparabilité fut un “aspect important” lors de la conception de la Surface Pro 9 et iFixit a confirmé la chose en démontant en bonne et due forme la tablette 2-en-1 Windows. Le SSD accessible n’est que le début. La batterie est vissée plutôt que collée et l’écran est plus facile à retirer lorsque vous ouvrez la bête. Il s’agit de la Surface “la plus réparable” à ce jour, selon iFixit, ce qui représente un contraste important par rapport aux générations précédentes, très difficiles à réparer.

Un pas de plus dans le bon sens pour le droit à la réparation

Ce n’est pas la première fois que Microsoft avance sur le terrain de la réparation à la maison. Le Surface Laptop 3 était plus facile à ouvrir et même le Surface Pro X extra-plat avait un SSD remplaçable par l’utilisateur. iFixit avertit aussi qu’il ne peut pas totalement évaluer la réparabilité du Surface Pro 9 tant que les manuels et les pièces détachées ne sont pas disponibles. La RAM est aussi soudée, bien que cela permette d’offrir des performances plus élevées et une meilleure gestion de l’énergie. C’est donc un grand pas en avant, mais c’est loin d’être terminé.

Comme c’est le cas chez Apple, Google, Samsung et d’autres, Microsoft n’agit pas ainsi par pure gentillesse. L’industrie de la tech subit actuellement une forte pression de la part des gouvernements pour améliorer la réparabilité, y compris via la loi du “Droit à la réparation” qui exige que les pièces, documents et diagnostics soient accessibles aux clients. Si Microsoft n’avait pas amélioré la réparabilité de sa gamme Surface, nul doute que le géant se serait fait taper sur les doigts par les autorités compétentes.