“Valorant” débarque sur Xbox Series X/S et PS5 en version bêta limitée le 14 juin

Valorant : un haut lieu de la tactique débarque sur consoles

Comme annoncé lors du Summer Game Fest, le jeu tactique Valorant, populaire et gratuit, vient d’ouvrir sa porte aux joueurs de consoles. Cette extension englobe à la fois la Xbox Series X/S et la PS5 et débute à travers une bêta limitée à partir du 14 juin.

Une arrivée progressive sur le globe

La mise en place de cette phase de bêta sera orchestrée progressivement. Au départ, elle ne sera accessible qu’aux joueurs des États-Unis, du Canada, de l’Europe, du Royaume-Uni et du Japon. D’autres régions suivront. Pour rejoindre la bêta, il faut s’inscrire directement sur le site de Riot Games.

Pas de crossplay pour Valorant

Il est important de noter que Riot Games a confirmé l’absence de crossplay entre les joueurs PC et console. Selon la firme, il s’agit de préserver “l’intégrité compétitive” de Valorant, qui est très appréciée par les joueurs. La société a donc repensé le jeu pour les consoles, construisant une dynamique de jeu “sur mesure”. Cela exclut le crossplay, mais permet une progression du jeu partagée et un inventaire connecté. De plus, Riot Games garantit que les mises à jour seront simultanées pour les joueurs PC et console.

Valorant promet une expérience compétitive

Valorant s’est forgé une réputation dans le monde des jeux gratuits en insistant sur la précision et la stratégie, une rareté dans l’espace des FPS gratuits. “Nous savions que nous devions offrir la même expérience compétitive sans compromis que celle que nous avons fournie aux joueurs PC pendant des années”, a souligné Arnar Gylfason, directeur de production chez Riot Games. Ce dernier souligne également que l’opinion finale appartiendra aux joueurs. Aucune stratégie héroïque ne l’emporte sans une planification tactique sérieuse et des check-ins avec votre équipe. Valorant est aussi un grand acteur de la scène esport.