Project L : Riot Games dévoile la mécanique Duo Play

La mécanique Duo Play de Project L permettra à deux joueurs d'intégrer la même équipe.

Shaun Rivera, game director au sein de l’éditeur américain Riot Games, explique comment fonctionne la mécanique Duo Play de Project L, le jeu de combat free-to-play dans l’univers de League of Legends :

Duo Play fonctionne un peu comme le catch en équipe. Un joueur contrôle le champion sur scène et l’autre attend hors de l’écran que son coéquipier trouve le bon moment pour le rejoindre. Dans notre dernière mise à jour, nous avons présenté quelques-uns de nos mécanismes de tag, tous conçus dès le départ pour encourager le travail d’équipe, à savoir partager les victoires, les défaites, exécuter des combos ensemble ou sauver son partenaire dans un moment décisif ne sont que quelques-unes des nouvelles façons de vivre le jeu en duo. Project L prendra en charge les affrontements en un contre un, deux contre deux et même deux contre un. Ne vous inquiétez donc pas pour les joueurs en solo, vous pouvez toujours jouer en tant que combattant en tag team solo et contrôler les deux champions en même temps.

Il introduit également les Fuses qui seront au coeur du gameplay de Project L :

Quelle que soit votre configuration, nos systèmes sont conçus pour être fluides et gratifiants pour les joueurs sur scène et en dehors de l’écran, et cela commence avant même que vous n’entriez dans un match. Avant le début de la partie, chaque équipe peut choisir de personnaliser la façon dont ses champions jouent ensemble grâce à ce que nous appelons le système Fuse. Avec les Fuses, vous pouvez choisir entre de puissantes synergies qui modifient le style de jeu de vos duos et permettent vraiment aux joueurs de s’exprimer. Par exemple, avec le Fuse 2x Assist, votre équipe aura la possibilité d’enchaîner deux assists à la suite au lieu d’un seul.