League of Legends : Riot Games rêve de l’EVO pour Project L

L'EVO de Sony Interactive Entertainment devrait accueillir Project L dès son arrivée sur consoles et PC.

Annoncé en 2019, Project L est un jeu de combat free-to-play en 2D se déroulant à Runeterra, le monde de League of Legends, et misant exclusivement sur un système de tag team. Pensé pour l’eSport depuis le début de son développement au sein de Radiant Entertainment, Project L pourrait être à l’honneur lors de l’Evolution Championship Series (EVO) d’ici les prochaines années.

