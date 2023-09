PowerWash Simulator va vous permettre de laver la DeLorean de Retour Vers le Futur. L'occasion de nettoyer quelques objets cultes de la licence.

Dans l’industrie du jeu vidéo, les éditeurs et développeurs ont plusieurs mécaniques pour faire revenir les joueurs sur leurs titres. Il y a évidemment les jeux en ligne avec leurs systèmes de saison, renouvelant sans cesse leur contenu ou les DLC pour proposer des nouveautés de manière plus épisodique. Ceux-ci peuvent prendre des formes très différentes, être gratuits ou payants, ajouter des fonctionnalités ou du contenu à l’histoire. Mais ils sont souvent très bien accueillis par les joueurs. Celui à venir pour PowerWash Simulator ne devrait pas faire exception.

PowerWash Simulator va vous permettre de laver la DeLorean de Retour Vers le Futur

Qui aurait cru que le voyage dans le temps pouvait être salissant. La DeLorean que Doc Brown et Marty McFly ont utilisée pour leurs visites dans ces différentes périodes historiques est particulièrement sale et vous aurez bientôt l’occasion de pouvoir la nettoyer comme il se doit. En effet, l’extension Retour Vers le Futur arrive bientôt dans PowerWash Simulator, le jeu de simulation qui permet de nettoyer tout un tas d’objets et qui fut l’une des plus grosses surprises de l’année 2022.

Il s’agit du dernier crossover en date de PowerWash Simulator après Final Fantasy VII, Tomb Raider et Bob l’Éponge. À noter, une extension Warhammer 40K arrivera aussi très bientôt.

L’occasion de nettoyer quelques objets cultes de la licence

La machine à voyager dans le temps n’est pas la seule chose que vous devrez nettoyer avec votre nettoyeur à haute pression virtuel dans ce futur DLC. Celui-ci proposera aussi le van de Doc Brown, la Hill Valley Clocktower, le Cinéma Holomax et le train Jules Verne. Il y aura aussi 10 succès ou trophées à obtenir. L’extension Retour Vers le Futur arrivera plus tard cette année, proposée au tarif public de 8 $.