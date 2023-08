Lara Croft de Tomb Raider s'invite dans Call of Duty. Les détails sont encore bien rares, malheureusement.

La licence Call of Duty continue de la jouer à la Fortnite en annonçant un nouveau personnage jouable très, très connu : il s’agit de la star de Tomb Raider, Lara Croft. Cette dernière apparaîtra dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare II, rejoignant d’autres personnages qui existent aussi dans la vraie vie comme Nicki Minaj, Snoop Dogg, Kevin Durant et divers autres personnages, puisés par exemple dans la série TV Prime Video The Boys.

Lara Croft de Tomb Raider s’invite dans Call of Duty

L’éditeur du jeu, Activision, n’a pas communiqué les détails quant à la manière dont vous pourrez effectivement avoir Lara Croft dans votre partie, mais il y a de fortes chances que cela se fasse via l’achat d’un pack. Par exemple, Nicki Minaj était accessible dans le cadre du pack de la saison 5 à 10 $. Il y aura aussi, évidemment, des items, skins et armes en rapport avec Lara Croft. À noter, ses doubles pistolets devraient être proposés sans surcoût.

Par ailleurs, l’éditeur n’a pas non plus annoncé quand Lara Croft fera officiellement ses débuts en tant que combattante dans le jeu. Il y a une mise à jour prévue à la mi-saison pour cette saison 5, ce pourrait être l’occasion parfaite pour introduire la chasseuse de trésors. Contacté sur ces deux sujets que sont les tarifs et la disponibilité, Activision n’a pas (encore) répondu.

Les détails sont encore bien rares, malheureusement

En ce qui concerne la licence Call of Duty de manière plus générale, Call of Duty: Modern Warfare III approche à grands pas, la date de lancement étant actuellement prévue pour novembre. Concernant Lara Croft, le dernier jeu majeur de la franchise remonte à 2018, avec Shadow of the Tomb Raider. Le développeur, Crystal Dynamics, avec Amazon, a annoncé en décembre dernier qu’un nouveau jeu était en préparation et qu’il s’agira d’une aventure solo conçue avec le moteur Unreal Engine 5. Amazon prépare aussi de son côté une série TV Tomb Raider. Les fans devraient être comblés.