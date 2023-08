Activision officialise Call of Duty : Modern Warfare 3

Call of Duty : Modern Warfare 3 est une suite directe de Call of Duty : Modern Warfare 2.

En développement au sein du studio américain Sledgehammer Games (Advanced Warfare, WWII, Black Ops Cold War, Vanguard), filiale d’Activision, Call of Duty : Modern Warfare 3 devrait se concentrer sur John “Soap” MacTavish, Jonathan “Captain Price” Price ainsi que le méchant Vladimir Makarov. L’un des éléments les plus controversés de la licence, à savoir la fameuse mission “No Russian” qui propose aux joueurs de participer à une fusillade de masse dans un aéroport, devrait d’ailleurs faire son retour avec des graphismes toujours plus réalistes pour une expérience immersive et authentique.

Un teaser pour Call of Duty : Modern Warfare 3

Call of Duty : Modern Warfare 3 sortira sur consoles et PC le 10 novembre prochain. Il proposera une nouvelle campagne, un nouveau mode multijoueur et un nouveau mode zombies. Las Almas, la carte de la campagne de Modern Warfare 2, sera la carte Battle Royale de Call of Duty : Modern Warfare 3.

L’accès anticipé à la campagne de Call of Duty : Modern Warfare 3 débutera le 2 novembre prochain. Les week-ends de bêta auront lieu du 6 au 10 octobre prochain (pour les consoles PlayStation) et du 12 au 16 octobre prochain (pour toutes les plateformes).