Bomb Rush Cyberfunk arrive sur PlayStation et Xbox en septembre

Bomb Rush Cyberfunk, le futur jeu de Team Reptile proposant une ambiance très similaire à celle de Jet Set Radio, se prépare à arriver sur PlayStation et Xbox. Le jeu avait été originellement annoncé sur Nintendo Switch et PC avec une date de sortie pour le 18 août. Aujourd’hui, les développeurs révèlent que les joueurs PlayStation et Xbox devront patienter quelques semaines supplémentaires, parce que le titre ne sera disponible sur ces consoles que deux semaines plus tard, le 1ᵉʳ septembre.

Team Reptile décrit Bomb Rush Cyberfunk comme un monde dans lequel “des équipes de graffeurs ayant chacune leur propre style et équipées de boostpacks personnels s’affrontent les unes contre les autres pour prendre le contrôle des rues.” Le thème, le gameplay et le style artistique rappellent énormément le jeu culte de Dreamcast Jet Set Radio, qui était sortie en 2000. Dans le jeu à venir résolument funk, les joueurs pourront explorer les cinq principaux quartiers de New Amsterdam pour aller poser leurs graffitis, s’affronter dans des battles de danse et confronter les équipes rivales.

Il est aussi possible de renforcer les rangs de son équipe en trouvant de nouveaux membres aux quatre coins de la ville après des pérégrinations sur des rollers, des skateboards ou des vélos. Et oui, il est possible d’utiliser l’environnement pour réaliser des figures. Un autre élément de gameplay intéressant permet aux joueurs de fuir une police militarisée pendant qu’ils se déplacent, ce qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu’ils jouent parce que les autorités se renforcent plus les rues se retrouvent vandalisées.

Tout un programme, un univers et une ambiance que vous pourrez découvrir, si vous le souhaitez, à partir du 18 août ou du 1er septembre, selon la plateforme !