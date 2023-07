15 jeux vidéo relaxants pour vous aider à évacuer le stress

Si vous cherchez des jeux vidéo relaxants pour vous aider à évacuer le stress de votre vie quotidienne, voici une liste de 15 titres incontournables.

Ces dernières années, nous avons vu de nombreux jeux vidéo auto-proclamés “cozy”, pour transmettre de bonnes vibrations, pour relaxer l’utilisateur. Ceci étant dit, un jeu “cozy” n’est pas toujours synonyme de bon jeu. Voici une sélection de quinze titres qui méritent clairement votre attention si vous cherchez un jeu pour vous aider à évacuer le stress, que ce soit sur PC, console, iPhone ou smartphone Android.

Stardew Valley

Outre le fait que Stardew Valley l’un des meilleurs jeux de coopération existants, ce jeu de simulation de ferme est connu pour ses qualités relaxantes. C’est une vraie petite vie alternative qui s’offre à vous.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 90 heures

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons n’est peut-être pas le plus évident de cette liste, mais ce n’est pas un accident si la popularité du jeu a explosé durant la pandémie. Là encore, c’est une vraie petite alternative, sur votre île, avec le temps qui passe en temps réel et vos “missions”.

Disponible sur : Switch

Durée : 60 à 400 heures

Tetris Effect

Tetris Effect est une version améliorée du jeu culte des années 1980. Tetris n’est pas franchement un jeu relaxant par essence, certains modes de Tetris Effect sont d’ailleurs tout sauf relaxants. D’autres, par contre, viendront apaiser votre esprit, comme “Chill Marathon”.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, Xbox, PC, Meta Quest

Dorfromantik

Dorfromantik est un jeu de puzzle qui vous fait créer des paysages. Forêts, champs, rivières, rails, petites maisons. Il faut créer des chaînes de pièces similaires et accomplire de petites “quêtes”. Une petite pression, certes, pour continuer les chaînes, mais le jeu encourage la douceur et vous fait prendre votre temps.

Disponible sur : Switch, PC

A Short Hike

A Short Hike est un adorable petit jeu d’aventure. Vous incarnez Claire, un jeune oiseau dans un monde d’animaux anthropomorphes. Elle doit passer un coup de téléphone, mais le seul endroit où elle a du réseau, c’est tout en haut de la montagne au centre du parc. Un jeu magnifique, une totale liberté.

Disponible sur : Switch, PS4, Xbox, PC

Durée : 2 heures

Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker est un jeu de plateforme/puzzle qui vous fait évoluer dans des niveaux très différents, chacun avec une étoile d’or à la fin. Rien de très difficile, mais des idées très différentes, des niveaux très jolis et une réalisation méticuleuse.

Disponible sur : Switch

Durée : 11 heures

Desert Golfing

Desert Golfing propose exactement ce qu’il annonce. Une balle, un trou et des paysages désertiques. Et c’est tout ! Un simple curseur à déplacer pour déterminer l’angle et la puissance de votre coup. Pas de score, pas de pression, pas de limite. Juste une balle à mettre dans un trou, indéfiniment ou presque.

Disponible sur : PC, iOS, Android

The Ramp

Comme Desert Golfing, The Ramp est minimaliste. C’est un jeu de skateboard, mais à mille lieues de Tony Hawek. Pas de scores, de skills, d’objectifs, de caméras qui s’ajuste constamment ou autre. Il faut un petit temps pour maîtriser les contrôles, mais vous passerez un bon moment à chaque fois !

Disponible sur : Switch, PC

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 vous laisse piloter certains des plus gros camions d’Europe, livrer votre cargaison et faire croître votre entreprise. C’est un jeu de simulation, vous devrez donc prendre en charge le trafic, l’essence, etc. Avec tous les plaisirs de faire de la route, comme dans la réalité. C’est encore mieux avec un volant, mais pas obligatoire.

Disponible sur : PC

Durée : 117 heures

Wide Ocean Big Jacket

Wide Ocean Big Jacket est un simulateur de “marche”. L’histoire suit un jeune couple, Brad et Cloanne, leur nièce de 13 ans, Mord, et son ami Ben, l’occasion de distiller quelques jolies leçons de vie et d’amour. Le tout avec humour. L’interactivité est omniprésente, vous vous sentirez l’âme d’un réalisateur.

Disponible sur : Switch, PC

Durée : 1 heure

Hidden Folks

Hidden Folks est comme une version numérique des livres Où est Charlie ? Une série de scènes vivantes avec de nombreux détails et micro-histoires. Vous avez un certain nombre d’éléments à découvrir avant de passer à la scène suivante.

Disponible sur : Switch, PC, iOS, Android

Durée : 6 heures

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator vous envoie réaliser des missions diverses de nettoyage dans la ville de “Muckingham”. Aucune limite de temps, aucun score à atteindre, tout doit simplement être nettoyé. Et plus vous nettoyez, plus vous pouvez améliorer votre équipement pour le faire.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, Xbox, PC

Durée : 43 heures

Unpacking

Unpacking est un jeu de puzzle qui vous fera déballer des boîtes. Un jeu quasiment sans le moindre mot, et pourtant il y a une histoire. Les paquets appartiennent tous au même personnage et chaque fois, c’est une fenêtre sur une année différente de sa vie.

Disponible sur : Switch, PS4, PS5, Xbox, PC

Durée : 4 heures

Please, Touch the Artwork

Please, Touch the Artwork propose trois jeux de puzzle, inspirés par l’art abstrait. L’objectif est de recréer trois œuvres, sans stress, sans temps, avec des indices et des boutons “annuler” si vous avez besoin. Une expérience hautement personnelle, comme si vous plongiez dans le cerveau de son unique développeur, Thomas Waterzooi.

Disponible sur : Switch, PC, iOS, Android

Durée : 4 heures

Zen Bound 2

Comme la majorité des titres de cette liste, Zen Bound 2 promet une chose simple : vous avez une corde et des sculptures en 3D. Votre objectif est d’entourer la corde jusqu’à recouvrir totalement chaque sculpture, et à recouvrir le tout de peinture.

Disponible sur : Switch, PC

Durée : 8 heures