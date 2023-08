Microsoft organise un "événement spécial" le 21 septembre prochain. L'agenda tech de la rentrée se remplit bien vite.

L’été touche malheureusement à sa fin, ce qui signifie que la saison de l’automne, souvent très chargée en termes d’événements tech, va bientôt faire son apparition. On connait déjà les dates de certains d’entre eux. Et tout récemment, c’est Microsoft qui a décidé de nous faire cocher une nouvelle date dans nos calendriers en envoyant des invitations pour un “événement spécial” à New York City le 21 septembre prochain. Si vous espériez en connaître davantage quant au contenu de cette présentation, vous allez cependant être déçu(e).

Ce pourrait en tous les cas fort bien être l’événement majeur hardware de l’automne pour la firme de Redmond, l’événement au cours duquel la firme américain dévoile d’ordinaire ses derniers produits Surface et autre. Si tel devait être le cas, cela signifierait aussi que Microsoft a décidé de revenir à son créneau de fin septembre après être passé, l’année dernière, au mois d’octobre. Quoi qu’il en soit, étant donné l’accent mis durant toute l’année écoulée par l’entreprise, il y a de fortes chances que l’IA soit présente durant ce show. Et il est bien évidemment toujours possible que nous découvrions aussi de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11.

L’agenda tech de la rentrée se remplit bien vite

Le grand calendrier de l’automne de l’industrie de la tech commence à prendre forme. Apple présente généralement sa nouvelle génération d’iPhone – qui sera ou non équipée de ports de charge USB-C cette année – au début ou au milieu du mois de septembre, mais la firme de Cupertino n’a pas encore donné de date précise. Google non plus, d’ailleurs, qui officialisera très certainement de nouveaux appareils Pixel dans le courant du mois prochain ou en octobre. Amazon, de son côté, a déjà annoncé qu’il organisait un événement le 20 septembre prochain, la veille de celui de Microsoft, donc. Et peu après, le 27 septembre, nous devrions en apprendre davantage concernant le Meta Quest 3 durant l’événement Meta Connect.