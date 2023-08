Google s'essaie à son tour au résumé des pages web grâce à l'IA. La navigation web améliorée par l'IA, un vaste sujet pour le géant américain.

Google teste une nouvelle fonctionnalité pour son IA générative dans la recherche, une capacité qui devrait en faire un véritable concurrent au Copilot de Microsoft dans le navigateur Edge. Le géant de la tech a lancé une expérimentation pour son expérimentation Search (SGE) propulsé par l’IA. Baptisée “SGE while browsing”, cette fonction peut générer rapidement un résumé des contenus longs sur une page web. Et la firme de Mountain View propose cette fonction comme un outil que vous pouvez utiliser pour digérer des sujets complexes qui pourraient autrement nécessiter de longues et fastidieuses recherches. À noter, cet outil reste limité aux seuls contenus accessibles gratuitement.

Chaque fois que l’IA de Google pourra passer à l’action sur la page que vous visitez, vous verrez une option indiquant “Lire les points importants générés par l’IA” en bas de l’écran sur mobile ou dans la barre latérale sur desktop. Chaque point important renvoie sur la section de la page qu’il référence, pour pouvoir y aller directement. Il y a aussi une section “Explorer sur la page” qui montre les questions auxquelles l’article répond. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est accessible que dans l’app Google sur Android et iOS, mais elle arrivera dans Chrome sur desktop dans les jours à venir. L’outil est par ailleurs activé automatiquement si vous avez déjà opté pour tester SGE, mais vous pouvez l’activer de manière indépendante dans Search Labs. Comme toute autre expérimentation, celle-ci peut évoluer avec le temps, selon les retours des testeurs.

Google déploiera aussi bientôt une nouvelle fonctionnalité qui devrait vous permettre de mieux appréhender certains concepts et termes relatifs aux STEM, à l’économie, l’histoire et d’autres sujets. Pour être plus précis, le géant américain améliore ses réponses générées par IA sur ces sujets, pour que, lorsque vous passez la souris sur certains mots, vous puissiez avoir des aperçus des définitions ainsi que des schémas ou images. Une manière simple et rapide de comprendre les réponses de l’IA à vos questions sans devoir plonger dans des concepts qui, autrement, resteraient des plus obscurs.

Enfin, si vous êtes un développeur pas opposé à l’idée d’utiliser des outils d’IA pour coder, Google a ajouté de nouvelles capacités à SGE pour que vous compreniez mieux le code que l’intelligence artificielle génère. Dès à présent, des éléments comme le clavier, les commentaires et les chaînes de caractères seront colorés et surlignés dans les segments de code, pour que vous puissiez facilement étudier la réponse de l’IA et déterminer si cela correspond à vos besoins.