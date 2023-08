Ce nouvel outil de Google Slides permet d'annoter les présentations. De quoi rendre vos présentations plus vivantes.

Google a introduit un nouvel outil pour Slides qui pourrait vous aider à rendre vos présentations plus interactives et à garder l’attention de votre public. Cette nouvelle fonctionnalité, un simple outil crayon, confère la possibilité d’écrire sur un slide en temps réel. Vous pouvez ainsi entourer des chiffres importants, dessiner des flèches, souligner une information importante ou annoter tout ce que vous voulez sur votre présentation alors que vous êtes justement au beau milieu de cette dernière.

Si Slides permet depuis fort longtemps d’utiliser le curseur de la souris comme un pointeur laser, il fallait jusqu’à présent télécharger et installer un outil tiers pour pouvoir écrire des annotations pendant une présentation.

Le nouvel outil crayon de Slides est intégré nativement dans le logiciel, il n’y a donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit de plus. Pour l’utiliser, il faut ouvrir votre fichier en mode présentation et venir survoler le coin inférieur gauche pour voir apparaître le menu avec les trois petits points. Dans ce menu, vous trouverez une option intitulée “Activer le crayon”. Vous pouvez choisir la couleur du crayon – noir, rouge, bleu ou vert – dans le panneau qui s’affiche et vous pouvez aussi le désactiver depuis ce même endroit. Si vous souhaitez effacer ce que vous avez écrit, il suffit de passer du crayon à la gomme, toujours dans le coin inférieur gauche.

De quoi rendre vos présentations plus vivantes

Comme à l’accoutumée, le déploiement de cette fonctionnalité s’effectue de manière progressive. La firme de Mountain View explique que l’option sera disponible à tous les clients Google Workspace et tous les utilisateurs disposant d’un compte personnel, mais il faudra attendre environ 15 jours avant que l’outil crayon ne soit accessible à tout un chacun. Encore un peu de patience donc et vous pourrez annoter vos slides pendant vos présentations.