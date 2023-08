Toutes les discussions Google de groupe en RCS sont désormais chiffrées de bout en bout. Une évolution logique, mais très bienvenue.

Après plusieurs mois de test, Google annonce enfin que toutes les conversations de groupe qui ont le RCS activé sur les apps Messages d’Android et Wear OS disposent du chiffrement de bout en bout (E2EE) activé par défaut. Voilà qui devrait permettre de garder éloigné d’éventuels yeux indiscrets de vos discussions dans la mesure où seuls les participants auxdites conversations pourront lire vos messages. Si tant est qu’ils ne partagent de captures d’écran ou ne montrent pas leur téléphone à quelqu’un à côté d’eux. Contre cela, aucune technologie moderne ne saurait être efficace.

La firme de Mountain View précise par ailleurs que le RCS sera désormais activé par défaut pour les utilisateurs, nouveaux comme existants, s’ils n’ont pas, évidemment, désactivé le RCS dans leurs paramètres. Assurez-vous donc que personne, dans votre groupe, n’a désactivé le RCS avant de commencer à partager des informations que vous estimez très privées, auquel cas le chiffrement de bout en bout ne serait pas activé, et pas non plus disponible d’ailleurs.

Une évolution logique, mais très bienvenue

L’E2EE est disponible dans les conversations à deux participants depuis quelque temps et le proposer désormais pour les conversations de groupe est une très bonne chose. Ceci étant dit, malheureusement, Android et iOS ne sont pas franchement bons amis sur ce point. Google a tenté, sans succès, de faire en sorte que la firme de Cupertino prenne en charge le RCS, mais cette dernière se satisfait aujourd’hui tout à fait de l’utilisation de son propre service iMessage pour la messagerie chiffrée. Autrement dit, vous ne pourrez profiter pleinement du chiffrement de bout en bout dans vos conversations que si tous les membres de votre groupe sont tous sous Android ou tous sous iOS. À moins que vous n’utilisiez une application tierce comme Signal, évidemment.