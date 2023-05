La vérification des clés de contact pour iMessage pourrait arriver avec Apple iOS 16.6, une mesure de sécurité intéressante pour les utilisateurs et les conversations sensibles.

À la fin de l’année dernière, Apple avait annoncé que la vérification des clés de contact pour iMessage, un outil qui doit permettre à celles et ceux qui font l’objet de “sévères menaces de sécurité numérique” de protéger encore davantage leurs conversations des personnes malveillantes. À l’époque, la firme de Cupertino promettait que cette fonctionnalité de sécurité arriverait dans le courant de l’année 2023. Aujourd’hui, à un peu moins de deux semaines de l’ouverture de la WWDC 2023, il semblerait que la vérification des clés de contact pour iMessage puisse arriver avec le lancement d’iOS 16.6.

Comme rapporté par MacRumors, Apple a commencé à déployer la première bêta d’iOS 16.6 ce vendredi, et parmi les fonctionnalités intéressantes que cette version pourrait apporter au grand public, on pourrait retrouver la vérification des clés de contact pour iMessage. Une nouvelle option dans l’application Réglages indique que la marque à la pomme travaille sur cet outil, mais, pour l’heure, activer la vérification des clés de contact ne semble pas activer ladite fonction. MacRumors suggère que cela pourrait être dû au fait que l’entreprise n’a pas encore totalement implémenté la fonctionnalité.

Une mesure de sécurité intéressante pour les utilisateurs et les conversations sensibles

Une fois que cette dernière sera pleinement disponible, la vérification des clés de contact pour iMessage permettra à tous les utilisateurs dans une conversation iMessage avec la fonctionnalité activée d’envoyer une alerte automatique lorsque la firme de Cupertino détecte que quelqu’un a ajouté un appareil véreux à un compte. La société voit dans cette nouveauté une manière supplémentaire de protéger les militants, les officiels du gouvernement et autres journalistes des hackers et groupes diligentés par les états autoritaires. C’est l’une des dernières fonctionnalités en date qu’Apple devrait ajouter à iOS 16 avant que le géant américain ne se concentre pleinement et totalement à iOS 17.