Apple vous aide à découvrir des concerts dans Plans et Music

Apple veut aller au-delà de la simple diffusion de musique en live en vous proposant de la trouver “dans la vraie vie”. La marque à la pomme a ajouté des fonctionnalités de découverte de concerts dans ses apps Apple Plans et Apple Music. Dans Plans, vous trouverez plus de 40 “Guides” mettant en avant des concerts à venir dans 14 villes importantes autour du monde. Ceci pourrait vous aider à décider où aller lorsque vous arrivez dans une ville ou pour découvrir une scène que vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi voir les spectacles à venir dans ces établissements via un module de découverte Shazam qui récupère ses informations de Bandsintown.

Apple Music, de son côté, inclut aussi ce module Shazam pour visualiser les spectacles à venir d’un artiste. Si l’un de vos artistes favoris est bientôt sur scène, cela pourrait vous décider à acheter des billets. Il y a aussi une section Set Lists dans laquelle vous pouvez écouter les chansons jouées dans certains concerts pendant que vous vous renseignez.

Ces deux nouvelles expériences sont disponibles dès à présent. Ces nouveautés ne sont pas totalement surprenantes. Apple a depuis longtemps mis l’accent sur la sélection de contenu par l’humain dans Music, comme avec de nombreuses playlists personnalisées et autres mix de DJ. Ces intégrations viennent étendre la stratégie de prendre en charge les rassemblements en physique. Plans a aussi des Guides pour la nourriture, le shopping et les voyages. Une initiative coordonnée pour Plans et Music est cependant assez unique, l’entreprise pariant sur le fait qu’elle peut susciter l’intérêt sur ces deux services en utilisant comme levier les concerts.

Voilà en tous les cas une fonction que le grand rival d’Apple Music, Spotify, propose depuis plusieurs années. En 2015, l’entreprise commençait à recommander des concerts selon vos habitudes d’écoute en utilisant les services de découverte de concert de Songkick. Depuis lors, Spotify a intégré davantage d’informations autour des événements live dans son application – désormais, les pages des artistes ont souvent tous les détails des concerts à venir, avec ceux de votre région mis en avant -. Nous ne savons pas encore comment cette fonction est implémentée par Apple, mais l’intégration dans Plans semble être une très bonne manière d’utiliser la fonction de Guides qui a été introduite il y a quelques années maintenant.