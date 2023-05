Spotify fait le ménage dans son catalogue, des dizaines de milliers de titres générés par l'IA supprimés. Le problème de la musique générée par l'IA et de la manipulation des écoutes.

Spotify a retiré des dizaines de milliers de chansons créées par la société d’AI générative Boomy. Au total, pas moins de 7 % des titres créés par les systèmes de la startup auraient été supprimés, ce qui met en lumière la prolifération rapide des contenus générés par l’IA sur les plateformes de streaming musical.

Universal Music aurait informé Spotify et d’autres services similaires majeurs avoir détecté des activités de streaming suspectes sur les créations de Boomy. Autrement dit, l’on suspectait que des bots étaient utilisés pour booster les chiffres d’écoutes et générer des revenus illégalement à celles et ceux qui ont envoyé lesdites chansons. Spotify reverse des royalties aux artistes et aux ayant-droits selon le nombre d’écoutes.

“Le streaming artificiel est un problème de longue date dans toute l’industrie contre lequel Spotify se bat et qu’il essaie de faire disparaître de son service”, déclarait l’entreprise à Insider. “Lorsque nous identifions ou que l’on nous informe de possibles manipulations des streams, nous limitons leur impact en prenant des actions qui peuvent inclure la suppression des chiffres de streaming et le gel des royalties. Cela nous permet de réserver nos paiements aux artistes honnêtes et travailleurs.”

Le directeur du numérique chez Universal Music, Michael Nash, déclarait au Financial Times, qui a rapporté le premier la suppression des chansons de Boomy par Spotify, que son entreprise était “toujours satisfaite lorsqu’elle voit des partenaires faire preuve de vigilance concernant le suivi ou l’activité sur leur plateforme.”

Le problème de la musique générée par l’IA et de la manipulation des écoutes

La musique générée par l’intelligence artificielle avait fait les gros titres le mois dernier après qu’une chanson qui intégrait les voix de Drake et The Weeknd était devenue virale. Universal Music Group, qui représente les deux artistes, affirmait que l’utilisation des voix du duo pour entraîner les systèmes d’IA générative constituait “une rupture de nos accords et une violation de la loi sur le copyright”. Spotify et Apple Music ont supprimé la chanson de leur catalogue.

De grands noms de l’industrie de la musique ont sonné l’alarme face à cet impact toujours plus important des chansons générées par l’IA, ainsi que par le fait que les gens utilisent des robots pour augmenter les chiffres d’écoute et générer illégalement des revenus.

Boomy, qui a vu le jour en 2021, permet aux utilisateurs de générer des chansons en se basant sur des invites textuelles. Ces derniers jours, l’entreprise déclarait que “la livraison via sélection à Spotify de nouvelles créations par les artistes Boomy a été réactivée.”

Boomy affirme que ses utilisateurs “ont créé 14 554 448 chansons”, soit un peu moins de 14 % de “la musique enregistrée dans le monde entier”. Son site web explique qu’il est possible de créer des chansons en quelques secondes, puis de les envoyer “sur les plateformes de streaming et d’être payés lorsque les gens les écoutent”.