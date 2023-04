Spotify propose enfin un widget pour les écrans d'accueil et de verrouillage sur iOS 16. Mieux vaut tard que jamais, diront certains.

La nouvelle version de Spotify prend désormais en charge les widgets d’iOS 16, pour que vous puissiez contrôler (un peu) votre musique depuis l’écran de verrouillage de votre iPhone ou iPad ou afficher la pochette de l’album que vous écoutez directement sur écran d’accueil.

Avant cette mise à jour estampillée 8.8.26, Spotify ne proposait qu’une intégration très limitée avec le système iOS. On ne pouvait pas dire qu’elle était inexistante dans la mesure où la fonctionnalité En cours de lecture était tout de même de la partie, pour permettre aux utilisateurs de contrôler facilement la lecture.

Spotify arrive assez tardivement en ce qui concerne la prise en charge des widgets iOS pour les écrans d’accueil et de verrouillage. Cette personnalisation de l’écran de verrouillage d’iOS 16 fut assurément l’un des plus gros succès d’Apple l’année dernière – et Android en profite depuis plus longtemps encore – et les applications de musique concurrentes, comme Tidal, proposent déjà, pour la plupart, cette fonctionnalité, avec des variantes, certains widgets plus gros que d’autres, pouvant par exemple vous afficher des découvertes.

Mieux vaut tard que jamais, diront certains

Spotify a une relation pour le moins délicate avec la firme de Cupertino ; l’entreprise avait accusé la firme de Cupertino de pratique anti-concurrentielle et elle est sur le point de remporter un procès contre le géant américain en Europe en ce qui concerne les commissions sur les achats in-app. Mais Spotify joue parfois dans la même équipe que la marque à la pomme, en proposant par exemple la prise en charge de CarPlay et une app Apple Watch, pour que les utilisateurs puissent écouter leur musique préférée en faisant du sport sans leur iPhone.

Mettre en place le nouveau widget Spotify est très simple. Le processus est similaire à celui de n’importe quel autre widget. À noter, il y a deux options de taille, un grand et un petit widget, pour l’écran d’accueil.