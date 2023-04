Strava permet enfin de contrôler sa musique sur Spotify

Strava annonce une intégration du contrôle de Spotify dans son app. La plateforme de tracker fitness sera aussi bientôt en charge de la playlist Workout de Spotify.

Strava a annoncé un partenariat avec Spotify pour intégrer les contrôles du contenu de la plateforme directement dans son app. Jusqu’à présent, les utilisateurs de Strava devaient changer d’application et aller directement dans Spotify pour ce faire, ce qui n’est pas très gênant en soi, mais qui prend du temps, évidemment.

Strava annonce une intégration du contrôle de Spotify dans son app

Une fois qu’un utilisateur Strava confirme qu’il souhaite diffuser Spotify dans l’application, un petit widget apparait dans le coin inférieur gauche sur l’écran d’enregistrement. Cliquer dessus affiche une fenêtre popup au-dessus de la carte avec des boutons pour mettre en pause ou passer à la piste suivante, que vous écoutiez de la musique ou un podcast, par exemple.

Strava affirme comptabiliser pas moins de 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier, mais, avec les 500 millions d’utilisateurs de Spotify – et les nombreux trackers concurrents sur le marché -, cette intégration est un signe clair que Strava entend bien conserver et même faire croître sa base d’utilisateurs. Mateo Ortega, vice-président Strava enn charge des partenariats, l’explique parfaitement : “Cette nouvelle fonctionnalité consolide encore la position de Strava au centre du sport connecté et continue de faire la démonstration de la puissance de la communauté mondiale de gens actifs sur Strava.”

La plateforme de tracker fitness sera aussi bientôt en charge de la playlist Workout de Spotify

Strava prendra aussi en charge la création de la playlist Spotify “Workout” à compter du 20 avril prochain. Il faudra donc patienter encore quelques jours pour faire écouter à vos oreilles les “sons Strava” pendant vos séances.

Par ailleurs, si les deux apps proposent effectivement des offres payantes, vous pouvez tout à fait essayer Spotify sur Strava avec les versions gratuites de ces deux services.