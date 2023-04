Spotify ferme son application pour les live audio, Spotify Live

Spotify ferme son app pour les live audio, Spotify Live, un format qui peine à subsister post-pandémie.

Comme Spotify l’a annoncé à Music Ally, l’entreprise ferme Spotify Live. Connue précédemment sous le nom Spotify Greenroom, cette application indépendante pour les live audio avait vu le jour après le rachat de Betty Labs en 2021 pour 62 millions de dollars. Peu après la finalisation de cet accord, Spotify avait rebaptisé l’application Locker Room de la startup en Spotify Greenroom et ouvert l’expérience proposée pour prendre en compte d’autres sujets que le sport. Ensuite, presque un an après jour pour jour, le géant du streaming décidait de renommer une fois encore la plateforme et d’intégrer certaines de ses fonctionnalités dans l’application Spotify principale.

“Après une période d’expérimentation et de découverte quant à la manière dont les utilisateurs Spotify interagissent avec l’audio live, nous avons pris la décision de fermer l’app Spotify Live”, déclarait un porte-parole à Music Ally. “Nous sommes convaincus qu’il y a un avenir pour les interactions fans-créateurs en direct dans l’écosystème Spotify ; cependant, à en croire nos découvertes, cela n’a plus de sens de le faire dans une application dédiée. Nous avons des résultats prometteurs dans ses scénarios centrés sur un artiste pour des ‘écoutes à plusieurs’ que nous allons continuer d’explorer et tenter de faciliter les interactions en direct entre les artistes et leurs fans.”

Un format qui peine à subsister post-pandémie

L’entreprise a confirmé la fermeture de Spotify Live à TechCrunch. Spotify avait annoncé pour la première fois qu’elle se lançait dans l’audio live en 2021, en pleine pandémie, alors que la pratique était très populaire – avec le succès retentissant de Clubhouse, notamment -. Le PDG, Daniel Ek, prédisait alors que ce format deviendrait omniprésent. “Comme les Stories pour la vidéo, où chaque plateforme majeure les intègre et les utilise comme un moyen de faire communiquer ses utilisateurs les uns avec les autres, je vois l’audio live de la même manière”, déclarait-il. “Je m’attends à ce que toutes les plateformes en aient.”

Cependant, à la fin de l’année dernière, l’entreprise annulait un grand nombre de séries audio live, signe évident de sa volonté de revoir ses ambitions à la baisse. On précisera aussi que Spotify n’est pas la seule entreprise à prendre ainsi ses distances avec ce format. En mai dernier, la société mère de Facebook, Meta, annonçait cesser plusieurs de ses produits autour de l’audio, y compris Soundbites, l’outil de partage de contenu audio court qu’elle avait lancé en 2021.