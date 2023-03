Spotify lance ses Niche Mixes pour générer des playlists personnalisées autour de tout et n’importe quoi

Spotify lance ses Niche Mixes, pour créer des playlists personnalisées autour de n'importe quoi. Et le résultat est plutôt efficace.

Le marché du streaming, qu’il concerne la musique ou la vidéo, est un marché extrêmement concurrentiel. Pour garder sa place et gagner des parts de marché, il faut constamment innover. Cela passe par lancer de nouvelles fonctionnalités, plus ou moins utiles aux utilisateurs. Spotify est particulièrement actif en la matière. Aujourd’hui, la plateforme lance ses Niche Mixes, pour générer des playlists personnalisées autour de tout et (vraiment) n’importe quoi.

Spotify offre déjà un grand nombre de playlists personnalisées, mais aujourd’hui, l’entreprise donne à ses utilisateurs encore davantage de contrôle sur la génération de ces mix. En s’appuyant sur ses playlists par humeur, par décennie ou par genre introduites en 2021, Spotify lance aujourd’hui les Niche Mixes, une fonctionnalité qui, comme l’explique la plateforme, combine toutes vos playlists personnalisées “de la plus enjouée des manières”.

Et le résultat est plutôt efficace

Pour résumer, vous pouvez désormais demander à Spotify de créer un mix généré algorithmiquement pour tout et n’importe quoi. Pour ce faire, rendez-vous dans la barre de recherche de Spotify, saisissez l’activité pour laquelle vous voudriez de la musique et ajoutez “mix” à la fin de votre requête. Vous pouvez être très créatif. J’ai demandé à Spotify de créer une playlist maison de sorcière pour moi, puis une autre avec des bandes-son de jeux vidéo relaxantes. Dans les deux cas, Spotify s’est exécuté et a fait du très bon travail pour sélectionner les pistes. Ceci étant dit, il peut arriver que la plateforme ait des difficultés à trouver du contenu adéquat. Quand je lui ai demandé un “mix travail dubstep”, je me suis retrouvé avec une playlist pour faire du sport.

Comme avec les autres mix personnalisés du service, attendez-vous à ce que chaque playlist propose un mélange de chansons familières et de pistes que vous n’avez jamais entendues. Les Niches Mixes sont disponibles dès à présent, tant aux utilisateurs gratuit que Premium, qui effectuent leurs recherches en anglais. Il faudra patienter un peu pour en profiter en français.