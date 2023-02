Apple fait un grand pas vers l’introduction du suivi non invasif de la glycémie dans l’Apple Watch

Apple aurait fait une avancée majeure pour le suivi non invasif de la glycémie dans l'Apple Watch. Son système ferait actuellement la taille d'un iPhone.

Apple travaille depuis longtemps à intégrer le suivi de la glycémie sur son Apple Watch. Il semblerait que la marque à la pomme ait fait aujourd’hui une grande avancée. Selon Bloomberg, son système de suivi non invasif serait désormais à l’étape de “proof-of-concept” et ce module pourrait être commercialisé une fois qu’il sera davantage miniaturisé. La technologie, qui utilise des lasers pour évaluer la concentration de glucose dans le sang sous la peau, faisait à l’origine la taille d’une petite table. Le prototype actuel a désormais les dimensions d’un iPhone.

Ce système permettrait non seulement aux personnes souffrant de diabète de suivre leur maladie au quotidien, mais servirait aussi à alerter les personnes prédiabétiques. Ces dernières pourraient alors faire des changements pour limiter au maximum les risques de diabète de Type 2.

Comme toujours, Apple n’a pas commenté l’information. Ce projet est en développement depuis très longtemps, selon les rumeurs. Cela aurait commencé en 2010, lorsque Steve Jobs avait racheté la startup RareLight spécialisée dans le suivi de la glycémie. Apple avait gardé le secret autour de ce projet en gardant les opérations très isolées dans une société distincte, Avolonte Health, avant de regrouper tout ceci dans le Exploratory Design Group (XDG). Le PDG Tim Cook, le responsable de l’Apple Watch, Eugene Kim, et d’autres responsables de haut niveau étaient impliqués.

Aussi intéressante puisse être cette avancée, il ne faut pas attendre de voir arriver un tel module dans une Apple Watch avant plusieurs années, toujours selon Bloomberg. L’industrie a aussi malheureusement, déjà, plusieurs échecs à son actif en ce qui concerne ce genre de capteurs. En 2018, la filiale santé d’Alphabet, Verily, abandonnait ses projets de lentilles de contact intelligentes intégrant un suivi du glucose via les larmes. Même de grandes sociétés avec des ressources considérables peuvent échouer et nul ne connait, à ce stade, le niveau de précision de la solution d’Apple.

Toujours est-il qu’il y a énormément à gagner à proposer une telle technologie dans des accessoires à porter sur soi. L’Apple Watch est très largement présentée comme un appareil de suivi de la santé, elle peut déjà détecter les signes de fibrillation auriculaire, les niveaux de faible oxygénation du sang, et même les cycles d’ovulation (pour la Series 8). Un suivi non invasif de la glycémie pourrait rendre cette montre connectée indispensable aux diabétiques – qui n’auraient alors plus besoin d’un appareil dédié, qui implique le plus souvent une aiguille pour prélever du sang – Cette approche sans douleur donnerait un net avantage à l’Apple Watch sur la concurrence.