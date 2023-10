Microsoft met fin à la mise à jour gratuite de Windows 7 vers Windows 11. Le géant a multiplié les annonces importantes ces dernières semaines.

Windows est le système d’exploitation desktop le plus populaire au monde, installé sur des centaines de millions de machines dans le monde. Certaines d’entre elles, cependant, tournent encore sur des versions très anciennes de l’OS. Cela pose des problèmes divers, bien au-delà de celui de la sécurité de la machine en elle-même et des données qu’elle abrite. Pour Microsoft, favoriser l’adoption des nouvelles versions est très important. Et la firme de Redmond œuvre en ce sens depuis quelques versions maintenant. Mais cela ne peut durer indéfiniment.

Les versions de Windows se suivent et se ressemblent plus ou moins. Pour les utilisateurs, qu’il s’agisse de particulier ou de professionnels, le passage à une nouvelle version majeure ne se fait jamais de manière irréfléchie. Compatibilité du matériel, des logiciels, performances, changement des habitudes, autant de questions auxquelles il convient d’avoir les réponses avant de se lancer. Et lorsque l’on est enfin décidé, on peut se lancer. Ces dernières années, les nouvelles versions majeures sont proposées gratuitement par le géant américain. Ce qui a permis Windows 10 et 11 d’être adoptées assez rapidement. Mais l’un de ces passages gratuits se referme aujourd’hui.

Microsoft a en effet décidé de mettre fin à la mise à jour gratuite de Windows 7 ou 8 vers Windows 10 ou 11. Si l’entreprise a officiellement stoppé cette offre en juillet 2016, les utilisateurs pouvaient toujours mettre à jour leur système vers Windows 11 avec une ancienne clef Windows 7 ou 8. Aujourd’hui, cette possibilité n’existe plus, il est impossible de passer à Windows 11 depuis une clef Windows 7 ou 8, comme le signalent nos confrères de PCMag.

Le géant a multiplié les annonces importantes ces dernières semaines

Les utilisateurs ayant une machine sous Windows 10 peuvent toujours la mettre à jour gratuitement vers Windows 11, comme Microsoft l’a précisé dans son annonce. Le géant américain dévoilait de nombreuses nouveautés durant son dernier événement Surface en date, avec, notamment, une identification sans mot de passe pour Windows 11 et de grosses nouveautés pour Copilot, l’outil IA de Microsoft. Le mois dernier, l’entreprise annonçait aussi la fin de son application d’édition de texte WordPad après 30 ans de bons et loyaux services.