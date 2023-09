L'IA Copilot de Windows arrive le 26 septembre et avec elle de très nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Bien que normalement centré sur Surface, le dernier événement en date de Microsoft a grandement fait parler le géant américain d’IA. “Nous sommes convaincus qu’elle a le potentiel de vous aider à être plus instruit, plus productif, plus créatif, plus connecté(e) aux gens et aux choses autour de vous”, déclarait le PDG, Satya Nadella. “Nous pensons qu’il y a aussi une opportunité au-delà du travail et de la vie personnelle pour une expérience dans toute votre vie.”

C’est dans cette optique que Microsoft a annoncé que son IA Copilot, qui existe actuellement sous plusieurs formes dans son navigateur Edge, la plateforme Microsoft 365 et Windows, sera proposée dans un assistant d’IA générative unique sur tous les produits de la firme de Redmond – de PowerPoint à Teams.

“C’est un peu comme si votre PC devenait maintenant votre CP. Nous pensons que Copilot transformera fondamentalement la relation entre la technologie et l’utilisateur dans une nouvelle ère de l’informatique, l’ère des Copilotes”, déclarait-il encore. Et d’ajouter que cette nouvelle IA a aussi “le pouvoir d’utiliser toutes les données et l’intelligence de votre travail”, suggérant que ce système pourra s’ajuster aux données personnelles des utilisateurs.

Par exemple, il est possible d’utiliser Copilot sur son ordinateur portable pour récupérer des données sur son téléphone. On peut demander à Copilot de trouver des informations sur son prochain vol, informations qu’il va aller chercher dans les SMS de votre téléphone ou l’historique Bing Chat ou ailleurs, pour aller jusqu’à vous aider à acheter vos billets.

Cette IA proposera de nombreuses fonctionnalités, dont certaines déjà vues ici ou là chez la concurrence, comme faire du shopping depuis une simple photo de vêtement avec Microsoft Shopping with AI, façon Google Lens, ou faire résumer le contenu de longues discussions par email, à la ChatGPT. Et le Créateur d’Images de Bing utilisera bientôt le nouveau modèle DALL-E 3.

L’IA pour aider à organiser les fenêtres sur votre écran, générer des playlists Spotify, supprimer un arrière-plan dans une photo. Si vous avez des enfants, la fonction Windows Ink Anywhere permet, avec le stylet Surface d’écrire où vous le voulez dans les zones de texte. Vous pouvez même écrire des équations complexes et obtenir une solution, ou prendre une photo d’un problème et voir Copilot vous expliquer sa résolution.

“Le déploiement démarrera le 26 septembre”, a annoncé Yusuf Mehdi, vice-président responsable du marketing. L’IA arrivera dans le cadre de la nouvelle version de Windows 11, laquelle comptera “plus de 150 nouvelles fonctionnalités, et sera la plus grosse mise à jour depuis son lancement.”

Microsoft est très actif dans la révolution de l’IA générative depuis le début de ChatGPT en novembre dernier. L’entreprise a passé des années et dépensé des millions de dollars en recherche et développement sur ces technologies, allant jusqu’à racheter GitHub en 2019 et étendant grandement son partenariat avec OpenAI en janvier dernier.