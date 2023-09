Spotify va promouvoir dans votre fil Home la musique des artistes qui paient pour cela. Un moyen supplémentaire pour les artistes de se faire connaître et générer des revenus.

Vous devriez bientôt voir davantage de recommandations sponsorisées lorsque vous ouvrez votre application Spotify, maintenant que le géant du streaming musical a commencé à proposer aux artistes un nouvel outil payant qu’ils peuvent utiliser pour faire la promotion de leur musique. “Showcase” donne aux artistes la possibilité de mettre leur musique en avant chez davantage d’utilisateurs, qu’il s’agisse de morceaux récents ou de titres plus anciens de leur catalogue. Il est possible de créer plus campagnes pour du contenu différent et Spotlight peut être utilisé pour promouvoir des singles, évidemment, mais aussi des EP et des albums.

Ces recommandations sponsorisées apparaîtront selon différentes présentations – mais toujours avec l’objectif d’attirer votre attention – fournies par Spotify, selon ce que choisit l’équipe de l’artiste. Il est ainsi possible de promouvoir le contenu comme “nouvelle musique”, par exemple, ou utiliser la mention “en tournée”, s’il est sur la route et veut susciter davantage d’intérêt. Dans l’image ci-dessus, le single qui est promu, White Winter Hymnal, utilise le titre “seasonal vibes” (“ambiance de saison”). De plus, les artistes peuvent choisir les utilisateurs qu’ils souhaitent cibler ou s’afficher chez les auditeurs actifs et les anciens.

Un moyen supplémentaire pour les artistes de se faire connaître et générer des revenus

Selon Spotify, les publicités Showcase seront affichées dans 30 pays. Le géant du streaming affirme par ailleurs que les utilisateurs qui les voient sont six fois plus enclins à écouter ce qui est proposé. Si vous écoutez de la musique depuis une publicité Showcase précise, vous ne la verrez plus pendant 28 jours. Les artistes sont payés au clic, après tout, avec des tarifs qui démarrent à 40 centimes. Dans un premier temps, cependant, Spotify ne proposera Showcase qu’aux artistes comptabilisant au moins 1 000 streams sur les 28 derniers jours et dont le pays de facturation est les États-Unis. L’outil sera déployé dans l’onglet Campagnes aux artistes éligibles américains dans les prochaines semaines, mais la disponibilité sera étendue au niveau mondial avec le temps.