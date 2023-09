La dernière playlist de Spotify s'adapte aux moments de votre journée. Une nouveauté qui n'est pas encore accessible en France.

Spotify a lancé une nouvelle playlist baptisée “daylist”, qui est censée changer à mesure que les heures de la journée défilent pour mieux correspondre à votre humeur et vos activités. Comme avec les autres playlists personnalisées que le service génère pour vous, celle-ci puise dans les genres de musique que vous écoutez. Daylist, cependant, va un cran plus loin en prenant note de la musique que vous écoutez d’ordinaire selon les moments précis de la journée et les jours de la semaine.

L’entreprise explique qu’elle rassemble des pistes depuis la “musique de niche et les microgenres” que vous écoutez le plus souvent et qu’elle rafraîchit fréquemment cette sélection avec de nouveaux titres alors que le temps passe. De quoi passer votre journée avec de la musique différente et qui colle à votre humeur et votre activité du moment.

Autrement dit, attendez-vous à de nouvelles chansons chaque fois que votre daylist est mise à jour, et celle-ci aura aussi un nouveau titre “happy dance” ou “bedroom pop banger” à chaque fois. Spotify qualifie cette nouvelle playlist d’hyper-personnalisée”, ce qui signifie que ce devrait être un bon moyen de découvrir de nouvelles musiques et artistes sans rien faire d’autre que vaquer à vos occupations tout au long de la journée. Et au cas où vous aimeriez ce que vous entendez dans cette sélection, vous pouvez évidemment sauvegarder toute la playlist dans sa forme actuelle en utilisant le menu avec les trois petits points et en cliquant sur “Ajouter à la playlist”. Spotify n’enregistre pas la liste dans la moindre de ses itérations, vous ne pouvez donc pas revenir facilement à une itération que vous auriez aimée sans la recréer vous-même.

Une nouveauté qui n’est pas encore accessible en France

À l’heure d’écrire ces lignes, daylist est disponible aux abonnés Gratuit comme Premium, mais uniquement pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande. Sur desktop, vous pouvez y accéder en visitant la page officielle, mais vous pouvez aussi lancer la lecture sur mobile, l’option est rangée dans le hub Pour vous.