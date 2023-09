Spotify met les paroles de chansons dans l’app derrière un mur payant

Spotify met les paroles de chansons accessibles publiquement derrière un mur payant. Une décision qui fait logiquement grincer des dents.

Spotify expérimente encore l’offre de son service Premium. Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs du service de streaming musical sur l’offre gratuite ont remarqué qu’ils n’avaient plus accès aux paroles dans l’app. À la place, une bulle de notification indique : “Profitez des paroles sur Spotify Premium”, avec un lien pour s’inscrire, évidemment. Spotify explique que placer les paroles derrière un mur payant fait partie d’un test de routine.

“Chez Spotify, nous réalisons toujours nombre de tests, certains de ces tests finissent par trouver leur chemin vers une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à agrémenter notre compréhension globale.”

Le coresponsable des communications pour le monde de Spotify, CJ Stanley, déclarait à The Verge : “nous n’avons aucune autre information à partager à ce stade.” Il est possible que Spotify décide de retirer ce mur payant et de proposer les paroles dans son app à tous les utilisateurs, comme auparavant, mais nul ne sait, à l’heure actuelle, quand ceci pourrait arriver.

Une décision qui fait logiquement grincer des dents

Ce test survient à une période où Spotify a licencié de nombreux employés de sa division dédiée aux podcasts, un segment dans lequel l’entreprise a pourtant beaucoup investi ces dernières années. Et malgré une augmentation de ses tarifs et de nombreux efforts pour multiplier les abonnés payants, l’entreprise perd toujours beaucoup d’argent. La décision de Spotify d’expérimenter la possibilité de faire des paroles une fonctionnalité Premium montre que l’entreprise cherche des moyens d’attirer les utilisateurs vers son abonnement payant. Ceci étant dit, cela pourrait ne pas être la bonne manière de procéder quand on constate que les utilisateurs qui ont remarqué ce changement ne sont pas franchement ravis.

L’intégration des paroles des chansons dans l’app était l’une des fonctionnalités les plus demandées de Spotify. L’entreprise avait commencé à la tester en 2019. En 2021, Spotify la déployait officiellement, permettant ainsi aux utilisateurs de voir et de chanter les paroles de leurs chansons préférées. La fonction était accessible à tous – sur les offres gratuite comme payante et sur toutes les plateformes. Faire payer une fonctionnalité jusqu’alors gratuite attirera toujours des commentaires négatifs le temps que les utilisateurs s’habituent. Certains estiment cependant que cette décision serait discriminatoire envers les gens souffrant de certains handicaps.