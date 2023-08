Les créateurs Patreon peuvent désormais publier des podcasts sur Spotify accessibles à leurs seuls abonnés. Voilà qui devrait renforcer encore le segment podcast de la plateforme.

Durant son événement Stream On en mars dernier, Spotify annonçait un partenariat avec Patreon qui devait permettre aux créateurs de la plateforme de proposer des podcasts à leurs seuls abonnés sur le service de streaming. Aujourd’hui, cette intégration est prête et accessible à tous les créateurs et utilisateurs dans le monde entier. Il est donc possible d’écouter du contenu exclusif en même temps que d’autres épisodes plus “conventionnels” sur Spotify. Si vous arrivez sur un contenu qui vous intéresse, mais que vous ne soutenez pas financièrement, vous pourrez le faire, et y avoir accès, en quelques clics ou tapotements.

Les podcasters Patreon ont simplement besoin de synchroniser leur compte avec Spotify pour démarrer. Après cela, tout le contenu exclusif sera disponible sur une page dédiée sur leur profil Spotify. Les créateurs ont l’option d’ajouter des bannières promotionnelles sur la page de leurs épisodes gratuits pour aider à augmenter leur nombre d’abonnés. L’intégration de Patreon passe par Spotify Open Access, qui avait été annoncé en 2021. Cette technologie permet aux séries qui ont du contenu via abonnement sur d’autres plateformes d’utiliser leurs identifiants existants pour amener ces podcasts sur le service de streaming. D’autres plateformes sont déjà intégrées : Supporting Cast, Supercast et d’autres encore. De plus, Spotify propose des abonnements podcast payants via sa plateforme de production audio Anchor depuis plus de deux ans.

Voilà qui devrait renforcer encore le segment podcast de la plateforme

Comme avec Anchor, tous les podcasts réservés aux abonnés et auxquels vous n’avez pas accès apparaîtront avec une icône cadenas dans l’application Spotify. Il y a aussi un petit tag “payant” à côté de la date de publication et autres informations. Lorsque vous cliquez/tapotez dessus, une fenêtre vous demanderez si vous voulez en apprendre davantage sur le créateur avant de vous envoyer sur sa page Patreon pour voir les caractéristiques de l’abonnement, notamment.

Spotify ne prend pas de commission sur les abonnements générés via Open Access. Patreon et Spotify expliquent que les créateurs gardent “le plein contrôle” sur leur public, leur contenu et leurs revenus quand ils utilisent le service de streaming pour étendre leur portée. Il n’y a pas non plus de coût additionnel pour intégrer Patreon avec Spotify et les créateurs publiant des épisodes gratuits comme payants peuvent en profiter.