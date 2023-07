Spotify met à jour son app pour les Tesla. De nombreux changements en menu, et l'introduction des livres audio.

Spotify fut l’une des premières applications tierces disponibles dans les voitures Tesla, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant du streaming n’a pas vraiment du bon travail pour la maintenir à jour. En vérité, l’app est pratiquement restée la même depuis son lancement en 2015. Tout le contraire de ce qu’il faudrait faire pour une app de ce genre, finalement. Fort heureusement, la situation vient de changer, avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour majeure.

Le changement le plus important, et le plus visible, est sans le moindre doute l’accès aux livres audio, lesquels avaient été introduits dans Spotify en 2022, mais qui n’étaient pas présents dans l’app Tesla du service de streaming jusqu’à présent. La connexion est aussi grandement facilitée puisqu’il suffit désormais de scanner un QR Code avec son téléphone pour accéder à son compte.

Qui dit nouvelle version dit aussi son lot de correctifs de bugs et autres améliorations. Il est par exemple désormais possible de passer facilement sur la page d’un artiste ou d’un album depuis une liste de chansons en un seul tapotement, là où auparavant vous ne pouviez que simplement démarrer la lecture de ladite chanson. L’interface dans son ensemble a aussi été largement retravaillée.

D’ailleurs, présenter cette nouvelle version comme il se doit, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a publié une courte vidéo sur Twitter, mettant en avant les changements et nouveautés les plus importants.

Comme c’est souvent le cas, le déploiement de cette mise à jour se fait de manière progressive. Autrement dit, il vous faudra peut-être patienter encore quelques jours avant de pouvoir l’installer sur votre Tesla. Et ce, même si votre voiture dispose de la dernière version de firmware en date.

If you drive a Tesla – you’ll probably notice a pretty major update to Spotify today. Here’s a look at what you can expect.🏎️

Let me know what you think! pic.twitter.com/MeLMPzF192

— Daniel Ek (@eldsjal) July 19, 2023