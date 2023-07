Spotify n'accepte plus les paiements effectués via l'Apple App Store. Apple ouvrira-t-il sa plateforme aux systèmes de paiement tiers ?

Spotify commence à avertir les utilisateurs qui ont souscrit à son offre Premium via le système de paiement d’Apple que la plateforme n’autorisera bientôt plus cette méthode de paiement. Pour rappel, Spotify ne permet plus à ses utilisateurs de s’abonner via le système de paiement d’Apple depuis 2016. Cependant, celles et ceux qui étaient déjà abonnés ainsi pouvaient continuer de payer leur abonnement de cette manière. Ceci prend fin aujourd’hui.

Comme le rapporte Variety, l’entreprise envoie des emails aux abonnés concernés par cette modification. Dans l’email en question, on peut lire : “Nous vous contactions parce que lorsque vous avez souscrit à Spotify Premium, vous avez utilisé le service de paiement d’Apple. Malheureusement, nous n’acceptons plus cette méthode de paiement.” Spotify poursuit en expliquant que ces utilisateurs passeront automatiquement sur l’offre Gratuit, financée par la publicité, à la fin de leur cycle de paiement actuel. “Si vous souhaitez conserver votre abonnement Premium, vous devrez vous réabonner une fois la fin de votre période de facturation, lorsque vous compte sera passé en Gratuit.”

Mais c’est probablement une bonne chose. En effet, dans la mesure où Apple prélève 30 % sur tous les achats in-app, les utilisateurs Spotify qui s’abonnaient via l’app iOS étaient facturés 3 $ de plus par mois que ceux qui passent directement par Spotify. Ceci malgré le fait qu’Apple réduit désormais sa commission à 15 % sur les abonnements après la première année. Apple déclarait d’ailleurs durant un procès en 2019 qu’il prélevait ces 15 % sur environ 680 000 clients Spotify. Les utilisateurs qui viennent des paiements d’Apple peuvent souscrire à Premium via carte de crédit ou PayPal.

Apple ouvrira-t-il sa plateforme aux systèmes de paiement tiers ?

Apple, comme Google, prend une “commission” sur son store d’application, que l’utilisateur achète une app ou un abonnement lorsqu’il passe par l’app en question. En début d’année dernière, Google annonçait la mise à en place d’un programme pilote permettant justement les plateformes de paiement tierces sur Android, en commençant avec Spotify. Un programme baptisé User Choice Billing (UCB). Google avait commencé à déployer UCB aux utilisateurs de Spotify en fin d’année dernière. On ne sait cependant combien d’utilisateurs sont abonnés via UCB et combien passent encore par le système de paiement standard de Google. Et s’il y a eu des rumeurs concernant la possibilité qu’Apple autorise les app stores tiers sur iOS, à ce jour, aucune ne semble annoncer une éventuelle autorisation de plateforme de paiement tierce.