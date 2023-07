Spotify voudrait proposer des clips musicaux sur sa plateforme. Une opportunité qui pourrait être très intéressante pour l'entreprise.

Spotify pourrait vous permettre bientôt de regarder votre musique et pas simplement de l’écouter. Des sources de Bloomberg affirment que le service de streaming cherche à ajouter des clips de chansons dans son app. L’entreprise serait en discussion avec plusieurs potentiels partenaires, mais l’on ne sait pas, aujourd’hui, qui pourrait se charger de cela, ni quand la fonctionnalité pourrait arriver. Et Spotify a logiquement refuser de commenter l’information.

Les vidéos sur Spotify sont actuellement limitées aux podcasts, aux clips de présentation de 30 secondes (pour que les artistes présentent leur travail) et à des GIF de 10 secondes qui tournent en boucle pendant que vous écoutez telle ou telle chanson. Le géant avait lancé un fil à la TikTok en mars dernier, mais celui-ci concerne davantage la découverte de musique et de podcasts que la visualisation de musique. L’entreprise avait aussi tenté d’utiliser le contenu TV il y a plusieurs années, avec les clips de Comedy Central et ESPN notamment, mais cela n’avait pas vraiment fonctionné.

Le concept n’est en tous les cas pas nouveau pour les services de streaming musical. Apple Music propose des clips depuis des années. L’introduction d’une telle fonction par Spotify l’aidera à faire jeu égal avec Apple et pourrait lui permettre d’attirer un public qui irait autrement regarder ces vidéos sur YouTube. Cela pourrait aussi venir ajouter du contenu au fil d’actualité et aider Spotify à éloigner les amateurs de vidéos fans de musique de réseaux comme Instagram et TikTok.

Les clips musicaux ne génèrent pas énormément de revenus directs d’eux-mêmes. YouTube reverse aux créateurs 55 % des revenus publicitaires, ce qui représente en moyenne 18 $ pour 1 000 vues. Les artistes, labels et autres impliqués doivent ensuite se partager cette somme. Les clips viennent cependant s’additionner aux revenus audio et permettent d’améliorer la visibilité des artistes.

Pour Spotify, c’est aussi une potentielle nouvelle source de revenus, alors que l’entreprise a dû licencier une part non négligeable de sa masse salariale il y a quelques mois, dont 200 personnes de son équipe dédiée aux podcasts. Les clips musicaux pourraient permettre d’améliorer les finances de l’entreprise sans nécessite une grande équipe de production.