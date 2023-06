L'app desktop Spotify s'offre un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Une version qui lui permet de ressembler (enfin) aux versions mobiles.

Spotify a plus ou moins laissé son app desktop à l’abandon ces dernières années, utilisant la majorité de ses ressources pour ses applications mobiles. Ceci étant dit, la version desktop vient de recevoir une mise à jour majeure, une mise à jour que l’entreprise n’hésite pas à qualifier de “l’une des plus grosses à ce jour”, pour que l’app dédiée et l’app web fassent jeu égal avec leurs cousines pour le mobile. Après tout, Spotify fut d’abord une expérience navigateur avant d’arriver sur les smartphones via des apps natives.

L’app desktop Spotify s’offre un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités

La zone de contenu principale ne change pas, avec le même accès à la navigation et aux chansons et podcasts recommandés, mais la partie gauche de l’app propose désormais la fonctionnalité “Votre bibliothèque” lancée récemment, fonction que l’entreprise a commencé à tester il y a quelques mois. Celle-ci vous donne un accès immédiat à la musique et aux podcasts que vous avez sauvegardés, ce qui vous permet de gagner du temps que vous voulez changer de playlist. Vous pouvez refermer la bibliothèque pour une vue compacte, ce qui est toujours appréciable.

Il y a aussi une nouvelle vue “À l’écoute” sur la droite de l’écran qui affiche le contenu que vous écoutez en ce moment, avec les informations sur la biographie de l’artiste notamment. De plus, cette zone vous donne accès à des produits commerciaux proposés directement par l’artiste et vous pouvez avoir un aperçu des prochaines dates de concert. Certains podcasts proposent aussi dans cette zone une transcription pendant la lecture.

Une version qui lui permet de ressembler (enfin) aux versions mobiles

Le fil “Activité de vos amis” a été déplacé pour faire de la place aux nouvelles zones, mais il est possible de le remettre en place. Cherchez simplement l’icône “amis” à côté de votre image de profil dans le coin supérieur droit dans la zone principale et glissez-déposez pour ramener le fil à sa place d’avant. You pouvez aussi faire disparaître complètement les fenêtres “Activité de vos amis” et “À l’écoute” pour une vue plus épurée.

Toutes ces modifications arrivent avec une bonne nouvelle couche de peinture, si l’on peut dire, pour que l’ensemble soit très agréable et ressemble beaucoup aux versions mobiles de l’app. Cette mise à jour de Spotify est en cours de déploiement auprès de tous les utilisateurs desktop du monde entier. Un peu de patience si vous ne la voyez pas encore.