Spotify met fin à son contrat de podcast avec Harry et Meghan. Le podcast est une activité assez délicate ces derniers temps.

Spotify et le Duc et la Duchesse de Sussex annoncent avoir “mutuellement décidé de se séparer“, mettant ainsi fin au contrat d’Harry et Meghan pour produire des podcasts pour l’entreprise. L’accord, signé en 2020, représentait, selon les rumeurs, environ 25 millions de dollars.

Meghan avait animé un podcast baptisé Archetypes. Elle essayait de confronter des stéréotypes féminins via des conversations entre elle et des personnalités comme Serena Williams et Mariah Carey. Cette série a eu droit à 12 épisodes l’année dernière et c’est d’ailleurs le seul podcast que la société Archewell Audio du couple a réalisé pour Spotify.

Bien que Spotify et Archewell Audio aient tous deux déclaré être “fiers de la série réalisée ensemble” et bien que cette dernière ait remporté un People’s Choice Award, la plateforme a décidé de ne pas reconduire Archetypes. Meghan “continue de développeur du contenu pour le public d’Archetypes sur une autre plateforme”, déclarait un porte-parole de Archewell Audio à The Wall Street Journal.

Cet accord avec Spotify était l’un des plus importants signés par Harry et Meghan depuis la renonciation à leurs obligations royales. Le couple avait noué de tels accords dans l’espoir de devenir financièrement indépendants, mais les résultats ont été assez mitigés. Netflix avait annulé une série animée créée par Meghan avant la fin de la production, mais une série documentaire sur le couple est bien arrivée sur la plateforme à la fin de l’année dernière. Harry & Meghan est rapidement devenu le documentaire le plus regardé de Netflix.

Dans le même temps, Spotify a récemment grandement changé sa stratégie autour des podcasts. Au début du mois, l’entreprise a licencié 200 personnes travaillant dans la division podcasts et fusionné Gimlet Media et Parcast dans une seule et même division, Spotify Studios. La société continuera de produire des podcasts originaux via Spotify Studios et The Ringer. Cependant, il semblerait que le géant du streaming soit désormais davantage tourné vers l’extension de contrats avec des podcasters de grande nommée aux quatre coins du globe (comme Joe Rogan et Alex Cooper, à qui l’on doit Call Her Daddy) et le soutien aux créateurs amateurs via des outils comme Anchor.