Spotify licencie de nombreux employés, principalement dans sa division podcast. L'avenir est encore assez difficile à lire.

Spotify n’en a pas encore terminé avec les licenciements pour cette année. Le géant du streaming a annoncé se séparer de 200 employés, soit environ 2 % de sa masse salariale, dans le cadre d’un “réalignement stratégique”. Spotify va passer sur une “approche sur mesure” qui doit permettre d’optimiser les ressources pour chaque créateur de podcast et leurs séries, et le service de streaming pense que ceci nécessite aujourd’hui une équipe plus restreinte.

Cette nouvelle stratégie verra aussi Spotify faire fusionner ses sociétés de production Gimlet et Parcast en une seule et même unité Spotify Studios élargie. Elles continueront de produit les séries originales déjà très connues et en lanceront de nouvelles, mais il y aura un nouvel accent mis sur le contenu fréquent qui réalise de grandes audiences. Toute l’équipe Spotify travaillera à “maximiser la consommation” pour le public existant, encourageant les utilisateurs à écouter plus souvent et davantage de podcasts. La société va aussi faire croître son système d’analytics Spotify For Podcasters, adaptant ses options publicitaires et ajoutant “de nouveaux business models” pour aider les créateurs.

La plateforme se vante souvent de sa croissance depuis qu’elle a commencé à investir dans les podcasts en 2019, notamment avec les acquisitions de Gimlet, Parcast et de la plateforme Anchor. L’entreprise affirme aujourd’hui avoir la plateforme de podcast la plus populaire dans “la plupart des coins” de la planète, avec plus de 100 millions d’auditeurs et pas moins de 5 millions de séries. L’usage, quant à lui, a progressé de 1 400 %, selon Spotify, qui est, par ailleurs, l’éditeur numéro 1 aux États-Unis, toujours selon ses dires.

L’avenir est encore assez difficile à lire

Toujours est-il que ces licenciements sont une nouvelle épine dans le pied pour l’entreprise. Spotify a annulé quantité de séries l’automne dernier, licenciant dans le même temps près de 5 % de l’équipe podcast. Le service s’est aussi séparé de 6 % de sa masse salariale en janvier dernier, accompagné par le départ de la directrice du contenu Dawn Ostroff – qui avait tout de même multiplié par 40 le contenu sur la plateforme -. Il y a aussi eu un certain nombre de difficultés avec le contenu en lui-même, notamment de la fausse information, avec le programme exclusif The Joe Rogan Experience. L’entreprise est peut-être un cador du marché, mais tout n’est pas rose aujourd’hui.