Tesla voudrait proposer son système Full Self-Driving sous licence aux autres constructeurs. Plein de grands projets encore à venir pour le constructeur.

Dans une annonce surprise durant la présentation des résultats du deuxième trimestre 2023 de Tesla, le PDG Elon Musk a révélé que l’entreprise avait l’intention de proposer son système Full Self-Driving aux autres constructeurs et fabricants d’équipements d’origine (OEM). “Nous sommes très ouverts à l’idée d’ouvrir sous licence le software et le hardware de notre FSD aux autres sociétés de l’automobile”, déclarait-il, “et nous sommes déjà en discussion avec un OEM majeur pour utiliser le FSD de Tesla”. Il a aussi annoncé une “amnistie unique”, durant le troisième trimestre, qui permettra aux propriétaires de transférer leur abonnement FSD existant sur une nouvelle Tesla.

Tesla reste le plus gros constructeur de véhicules électriques aux États-Unis avec un record interne de 479 700 véhicules fabriqués et 466 140 livrés au deuxième trimestre, en progression de +87 % environ par rapport à l’année précédente. Durant la présentation, le PDG Elon Musk précisait que, pendant le premier trimestre, la Model Y est devenue le véhicule le plus vendu “de tous… surpassant même la Corolla.”

Le premier Cybertruck est aussi sorti de l’usine ce trimestre, mais il n’y a pas grand-chose à voir via la première photo officielle. Selon l’entreprise, la gamme Cybertruck devrait pouvoir démarrer une production à haut volume dans le courant de l’année prochaine. Tesla teste aussi actuellement la gamme en vue d’obtenir les certifications et autres autorisations des régulateurs. “C’est le premier pick-up, à notre connaissance, qui aura quatre portes, un plateau de plus 1,80 m, mais qui rentre dans un garage de 6 m”, déclarait Elon Musk. “C’est plus grand sur l’extérieur, mais encore plus grand à l’intérieur.”

L’entreprise a fait l’actualité au deuxième trimestre après avoir ouvert le design de son port de recharge, jusqu’à présent propriétaire, au reste de l’industrie. Les véhicules Mercedes, Volvo, Rivian, Ford et GM utiliseront ce design pour leurs modèles d’Amérique du Nord dans leur gamme 2024. Le Texas est même allé jusqu’à rendre obligatoire que les stations de recharge de véhicules électriques financées par l’État prennent ce standard en charge. Par rapport à l’année dernière, le réseau de stations de recharge de Tesla a cru d’un tiers, avec 48 082 chargeurs au total répartis sur 5 265 stations dans le monde.

Plein de grands projets encore à venir

Ce dernier trimestre a aussi vu un certain nombre de scandales éclater, notamment des cadres accusés d’être surpayés à hauteur de 735 millions de dollars depuis 2017, ainsi que Elon Musk suspecté d’avoir utilisé les fonds de l’entreprise pour se construire une maison en verre.

Tesla a aussi rappelé son “engagement à être aux avant-postes du développement de l’IA”, avec le démarrage de la fabrication de ses ordinateurs de son Dojo, qui sera utilisé pour aider les développeurs d’Autopilot à implémenter les futurs designs et fonctionnalités. “Le développement de notre intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère et nous sommes extrêmement excités par ce qui arrive”, déclarait Elon Musk.

Il admettait cependant n’avoir qu’environ 10 prototypes en utilisation, “mais il y en a davantage qui arrivent chaque mois”, malgré le fait que l’entreprise ne parvienne pas à trouver les ressources pour les actionneurs de son robot Optimus. “Nous devons concevoir le nôtre”, expliquait-il. Il s’attend à avoir un Optimus avec des actionneurs maison installé et “qui se déplace” d’ici à novembre et “avoir quelque chose d’utile dans nos usines dans le courant de l’année prochaine.”