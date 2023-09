Microsoft offre une protection légale aux utilisateurs de son IA Copilot. Le géant assumera les éventuels procès pour infraction au droit d'auteur.

Les utilisateurs du récent assistant IA Copilot de Microsoft auront moins à s’inquiéter des éventuelles ramifications légales de leurs travaux générés par l’intelligence artificielle. C’est ce qu’annonce une nouvelle directive du géant offrant des protections globales vis-à-vis du droit d’auteurs aux utilisateurs de l’IA de la firme de Redmond.

“Alors que les clients nous demandent s’ils peuvent utiliser les services Copilot de Microsoft et les contenus générés sans s’inquiéter d’infractions au droit d’auteur, nous leur offrons aujourd’hui une réponse claire et directe : oui, vous pouvez, et si vous êtes attaqué(e) sur ce terrain, nous assumerons la responsabilité pour les risques juridiques que cela implique”, écrit l’entreprise dans son annonce. “Si un tiers attaque un client commercial pour infraction au droit d’auteur pour l’utilisation de Copilot ou du contenu qu’il génère, nous défendrons et client et paierons tous les frais qui résulteraient d’un procès, du moment que le client a respecté les garde-fous et les filtres de contenu que nous avons intégrés dans nos produits.”

Plus précisément, le Copilot Copyright Commitment de Microsoft étend la couverture d’indemnisation existante aux contenus générés par ses chatbots IA et autres assistants propulsés par l’IA. Cette politique concerne les utilisateurs payants de ses produits et contenus générés dans le cadre des propres filtres de contenus et systèmes de sécurité maison de Microsoft. “Nous faisons payer nos clients pour nos Copilots et si leur utilisation crée des soucis légaux, nous devrions en faire nos problèmes”, écrit le géant américain.

Tout ceci s’inscrit sur les bases des plus larges AI Customer Commitments et sur le AI Assurance Program, mis en place pour aider les clients à utiliser et déployer de manière responsable des applications IA comme Copilot et Bing Chat Enterprise.

“Comme toute nouvelle technologie, l’IA suscite des questions légales auxquelles notre industrie devra répondre via un large éventail d’aspects et d’acteurs. Cette étape représente un engagement envers nos clients que la responsabilité du droit d’auteur de nos produits repose sur nos épaules, pas les leurs.”