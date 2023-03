Microsoft 365 : Copilot utilise l’IA pour automatiser les tâches du quotidien dans de nombreuses apps

Microsoft dévoile 365 Copilot, de l'IA partout dans ses apps de productivité. Voilà qui devrait vraiment simplifier le travail au quotidien.

Microsoft utilise l’intelligence artificielle pour vous faciliter la vie au travail. Durant son événement “Future of Work”, l’entreprise a révélé Microsoft 365 Copilot, une fonctionnalité boostée à l’IA qui, comme le suggéraient les rumeurs, permet de créer du contenu dans les apps Office via de simples entrées textuelles. Vous pouvez demander à PowerPoint de créer une présentation basée sur un document Word, par exemple, et même faire appliquer automatiquement des animations ou des styles à tous vos slides.

D’autres apps ont des fonctions similaires. Word peut créer un document à partir de données dans une feuille de calcul ou changer tout le ton d’un rapport. Excel peut éclater une vue de données ou prédire les effets d’un changement de telle ou telle variable. Outlook est capable de résumer vos emails ou de rédiger des brouillons de réponses, tandis que Teams peut vous générer des récapitulatifs de vos réunions ou sortir le pour et le contre d’un sujet de discussion. Un nouvel outil Business Chat permet, quant à lui, d’obtenir des informations diverses provenant de multiples applications pour gérer le développement d’un projet, les incidents clients et la planification.

Ces nouvelles technologies reposent sur le même modèle GPT-4 d’OpenAI que celui de son moteur de recherche Bing. Cette version 4 est plus performante, plus efficace, moins prompte aux erreurs et aux hallucinations que GPT-3.5 qui alimente actuellement ChatGPT.

Microsoft teste déjà 365 Copilot auprès de 20 entreprises partenaires. La firme de Redmond prévoit d’en étendre l’accès dans les “mois à venir” et explicitera les contrôles administrateur pour aider ces derniers à déployer la technologie. Les tarifs et autres détails seront disponibles dans les prochains mois, selon le géant américain.

Ces nouveautés surviennent quelques jours seulement après que Google a expliqué qu’il allait intégrer son IA générative dans Gmail et les apps Workspace comme Docs et Slides. Ces outils vous permettront de rédiger des brouillons, faire des relectures et même de générer automatiquement des images et des vidéos pour vos présentations. La fonctionnalité sera dans un premier temps uniquement disponible aux utilisateurs anglophones résidant aux États-Unis, dès la fin du mois de mars, avant d’arriver dans d’autres pays et d’autres langues.

L’arrivée de ces fonctionnalités souligne une fois encore la course que se livrent Microsoft et Google pour introduire l’IA dans leurs produits. Microsoft utilise l’IA pour gagner des parts de marché dans la recherche, les appels vidéo d’autres tâches de productivité basiques. Google, de son côté, traite l’intelligence artificielle comme un outil défensif. Des systèmes comme Bard peuvent l’aider à protéger son activité principale, la recherche, face à ChatGPT et d’autres systèmes d’IA que la firme de Mountain View voit comme des menaces. Peu importe comment cette bataille se termine, il y a fort à parier que l’IA s’invite durablement dans le monde professionnel.